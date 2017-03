Leis vão ter um mecanismo para medir o impacto na vida das pessoas

O Governo aprovou hoje a criação de um mecanismo para medir o impacto na vida das pessoas e das empresas das iniciativas legislativas aprovadas pelo Executivo, analisando a variação de encargos decorrentes da legislação a implementar. De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, a ausência de um mecanismo desta natureza "poderia pôr em causa o cumprimento de recomendações internacionais e europeias", o que teria "consequências negativas, por exemplo, no plano do acesso a programas de financiamento europeu por parte das empresas nacionais".

PUB

"O Conselho de Ministros aprovou hoje um mecanismo que visa medir o impacto das iniciativas legislativas aprovadas pelo Governo na vida das pessoas e na atividade das empresas, medindo a variação de encargos que se repercutem sobre aquelas, quer quando estes são reduzidos, quer quando são aumentados", é referido no comunicado.

Com este sistema será possível "identificar, medir e estimar, de modo sistemático e numa fase precoce do procedimento legislativo, os encargos decorrentes da legislação a aprovar".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre as valências deste novo sistema está a implementação de um novo modelo de "Teste PME", que "assenta na avaliação da possibilidade de aplicação diferenciada dos regimes jurídicos às micro, pequenas e médias empresas e na promoção da sua participação nas fases preparatórias de aprovação de decretos-leis".

"Este modelo de avaliação será implementado como projeto-piloto já este ano, sob coordenação da área da Presidência e da Modernização Administrativa, responsável pelo procedimento legislativo do Governo", é ainda referido no comunicado.

O Governo acrescenta ainda que esta iniciativa "assenta no essencial em recursos internalizados da administração pública", cumprindo assim a medida do Simplex+2016 "Custa Quanto?", prevista no programa do Executivo.

PUB

PUB