Afinal, emails de Domingues serão consultados, mas não admitidos. Confuso?

Pode dizer-se que foi um erro de percepção mútuo o que aconteceu esta quinta-feira na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Os deputados decidiram por unanimidade que os documentos enviados por António Domingues ao Parlamento podem ser do seu conhecimento, mas afinal, numa segunda reviravolta da tarde, decidiram que não podem ser utilizados nem em audições, nem no relatório final.

É mais uma história confusa nesta comissão parlamentar de inquérito (CPI). Mas, se noutras reuniões o clima era tenso e acabava tudo esclarecido, desta vez tudo decorreu de forma descontraída, com a direita a felicitar a esquerda pela “mudança de posição”, mas terminou com um grande equívoco. Vamos por partes.

Em Fevereiro, os três partidos da esquerda chumbaram a admissibilidade dos emails enviados por António Domingues por considerarem que não se enquadravam no âmbito da comissão de inquérito. Para forçar a admissão desses documentos, o CDS apresentou um requerimento potestativo. E foi a discussão desse documento que baralhou as contas da comissão.

Na reunião desta quinta-feira, os deputados chegaram a um consenso sobre o facto de os documentos deverem ser distribuídos pelos deputados de toda a comissão, uma vez que só tinham sido do conhecimento dos coordenadores. E foi aqui que começou a confusão.

Coube ao deputado do PCP, Paulo Sá, defender que a comissão devia "disponibilizar" os documentos aos deputados - registe-se que, na altura, não ficou claro que "disponibilizar" significaria apenas permitir a consulta e não a utilização dos emails em futuras audições ou relatórios (também não ficou claro o contrário). CDS e PSD ficaram satisfeitos com a aparente "mudança" de opinião da esquerda porque fizeram a interpretação tácita de que se os documentos podiam ser consultados então podiam ser utilizados.

Num momento posterior, o deputado Hugo Soares (PSD) falou da questão da admissibilidade dos documentos. No contexto da comissão de inquérito, admitir documentação significa integrá-la no acervo da CPI, tornando-a passível de ser utilizada em audições e relatórios. Concretamente, Hugo Soares defendeu que os documentos deveriam ser do conhecimento de todos, incluindo do relator, o que permitiria que fossem utilizados no relatório final - uma ideia que nunca foi rebatida pela esquerda.

Só após a reunião e depois de saírem notícias dizendo que a esquerda voltou atrás e que os documentos podiam ser utilizados na comissão de inquérito, é que o PS falou aos jornalistas para esclarecer a sua interpretação dos factos, partilhada pelo PCP e pelo BE. “Continuamos a rejeitar a admissibilidade dos documentos”, disse aos jornalistas João Paulo Correia. Quando questionado sobre se afinal os documentos podem ser utilizados para efeitos do relatório, o deputado negou e disse que os deputados apenas podem consultar os emails. Por curiosidade? O deputado anuiu.

Esta posição é partilhada pelo PCP: “O PCP não mudou a sua opinião em relação à admissibilidade dos documentos. E esse assunto não foi posto à discussão”, considera o partido. Moisés Ferreira do BE insiste que para os bloquistas os documentos não fazem “parte do objecto”, pelo que não podem ser admitidos.

Esta interpretação apanhou tanto o CDS como o PSD de surpresa. “Não há equívoco nenhum. Para nós é um absurdo. Não pode haver documentos que uma comissão conhece e não pode usar”, diz ao PÚBLICO o deputado João Almeida, que acrescenta que a esquerda impôs regras “de utilização de documentos e essa não foi uma delas”. “Isso não é discutível. Nós temos acesso aos documentos e vamos utilizá-los”, garante.

Posição semelhante tem o PSD, lembrando que falou da questão na reunião e ninguém contestou. “Aceitaram não só a sua admissibilidade como a sua distribuição. Não há documentos distribuídos sem serem admitidos. O PS comporta-se de forma patética ultrapassando todos os limites do ridículo”, diz Hugo Soares.

Certo é que se esta reunião decorreu de forma descontraída, a próxima vai voltar a mostrar a tensão entre a esquerda e a direita, uma vez que haverá um braço de ferro sobre afinal o que significa esta decisão. No limite, como explicou o deputado do PS, haverá uma proposta para clarificar e os documentos não serão admitidos.

