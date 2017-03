Portugal não tem problema com três dos cenários do Livro Branco

O Governo português vê com bons olhos o Livro Branco apresentado ontem pelo presidente da Comissão, com cinco cenários para o futuro da Europa que passa a ser a 27. “Pensamos que é um instrumento muito útil”, disse ao PÚBLICO o chefe da diplomacia portuguesa. “Até pela sua natureza concisa”, que permite a toda a gente perceber bem as diferenças entre cada um deles. Augusto Santos Silva acrescentou que o exercício ainda não está completo, lembrando que a Comissão vai preparar cinco documentos com uma estratégia para os principais domínios da integração domínios da integração. “Para nós, essas políticas passam pela UEM, pelo financiamento da União Europeia como tal e pelo financiamento da zona euro”.

Augusto Santos Silva esclarece que há dois cenários que chocam com o interesse nacional, partilhado pelos dois grandes partidos, o 2 e o 4. O primeiro, que reduz a Europa ao Mercado Interno, “não permite completar a UEM, e afasta avanços nas políticas social e fiscal, podendo destruir as políticas de coesão e de convergência”. Quanto ao n.º 4, fazer menos com mais, é afastado pelo ministro porque “corresponde a uma tendência que já é visível, segundo a qual temos de avançar na segurança, defesa e política externa, abandonando as políticas de emprego, fiscal, social e regional”. Esta corrente “quer avançar nos domínios da soberania e na política comercial, mas não na coesão, na convergência e no emprego”.

Em contrapartida, não há nada nos cenários 1, 3 e 5 que belisque o interesse nacional. “O óptimo seria o 5” que prevê a conclusão da UEM, e a ideia cara ao Governo e ao PSD de dotar a união monetária de "uma capacidade financeira, fundamental”. É aquele que conforta “a posição do Governo de avançar paralelamente com a UEM e com a defesa”. O cenário 1, é um cenário “por defeito”, ou seja, permite avançar gradualmente na agenda europeia, adaptando-a àquilo que for surgindo. Finalmente, o cenário 3, da Europa a várias velocidades. “Não nos opomos à ideia, mas opomo-nos a que ela se aplique à zona euro”, diz o ministro, tal como não aceitamos a ideia de criar um núcleo central com os países fundadores. Quanto à defesa, o ministro considera que ela “não se reduz à contabilização do gasto público com os militares” mas a outros vectores igualmente importantes. Santos Silva lembra também que, nas actuais condições de aperto orçamental, é difícil cumprir as metas da NATO (2 por cento para os orçamentos da defesa), mesmo encontrando-se Portugal numa posição honrosa do meio da tabela.

Quanto à Declaração de Roma, longe ainda de estar concluída, Portugal entende que haja uma primeira parte apenas dedicada aos valores da União Europeia, numa altura em que estão a ser postos em causa, mas defende que deve integrar, numa segunda parte, os caminhos de futuro para três áreas fundamentais: economia, segurança e migrações.

