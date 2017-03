Forças de Assad e russos expulsam Daesh de Palmira

Horas depois da entrada de forças leais a Bashar al-Assad na cidade de Palmira, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, informou o Presidente Vladimir Putin de que a cidade património mundial foi completamente recuperada aos jihadistas do Daesh, diz a agência de notícias RIA.

PUB

É a segunda vez que as tropas governamentais expulsam os radicais da cidade do deserto da Síria, que é Património da Humanidade.

Há semanas que os soldados sírios tentavam alcançar Palmira, avançando pelo deserto a partir de Homs, a ocidente, apoiados por militares russos no terreno e pela aviação de Moscovo.

PUB

“O Exército entrou num bairro de Palmira e assumiu o controlo de uma parte deste sector”, dissera na quarta-feira à noite o director do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, Rami Abdel Rahman, em declarações à AFP. Ao mesmo tempo, a agência oficial Sana indicava que os combatentes do auto-intitulado Estado Islâmico tinham sido expulsos do monte Hilal, e de outras colinas que rodeiam a cidade e as suas ruinas romanas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os fundamentalistas que, em 2014, declararam um califado em partes da Síria e do Iraque assumiram pela primeira vez o controlo de Palmira em Maio de 2015. Em Março de 2016, as forças de Assad reconquistavam a cidade, já então com o apoio de ataques aéreos da Rússia.

Foram dez meses durante os quais os jihadistas destruíram monumentos da antiga cidade e de Tadmur, nas proximidades. Dois templos com 2000 anos, um arco e torres funerárias foram deixados em ruínas. Passadas poucas semanas de terem entrado em Palmira, decapitaram Khaled al-Asaad, um destacado arqueólogo sírio de 81 anos, que há décadas estudava e ajudava a preservar as ruínas de Palmira. O seu corpo foi exibido na rua.

Em Dezembro, os jihadistas voltaram a entrar em Palmira, conseguindo recuperar em poucos dias a quase totalidade da cidade-oásis.

PUB

PUB