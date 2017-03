Avalanchas nos Alpes italianos fazem quatro mortos

Uma avalancha, em Val Veny, Courmayeur, no Norte de Itália, junto à fronteira com a Suíça, provocou pelo menos três mortos e vários feridos, alguns com gravidade. A avalancha aconteceu pouco depois das 13h, informou a polícia ao jornal La Stampa, tendo começado em Plan de la Gabba e afectado cerca de 20 pessoas. De acordo com a mesma fonte, estima-se que sejam todos estrangeiros. As operações de busca e salvamento ainda estão em curso.

Cerca de uma hora depois da primeira, em Val Veny, registou-se uma segunda avalancha, desta vez em Colle San Carlo, em La Thuile e Morgex, tendo soterrado dois alpinistas. A equipa de socorro do Vale de Aosta iniciou as buscas assim que chegou ao local, com a ajuda de sondas. De acordo com os socorristas, os dois alpinistas afectados pelo deslizamento de neve estão bem e não há registo de mais vítimas, escreve o Corriere della Sera.

