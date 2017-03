Vítor Lopes com bom início no Internacional de Espanha

Vítor Lopes protagonizou na quarta-feira o seu melhor arranque no Campeonato Internacional Amador de España Masculino, também chamado de Copa S.M. El Rey, que este ano transitou de Sevilha para Valência, no campo de El Saler.

Nos dois anos anteriores, o algarvio de 20 anos nunca tinha concluído os primeiros 18 buracos no top-32 que no final da segunda volta de stroke play (hoje) se qualifica para os três dias de match play. Já hoje, pelo contrário, surge no grupo dos 18.º classificados, com 75 pancadas, 3 acima do Par.

Dos 120 jogadores, entre os quais alguns dos melhores da Europa, como o n.º 6 do ranking mundial amador, o escocês Robert McIntyre, e o campeão europeu amador, o italiano Luca Ciancchetti, só um bateu o Par-72 do campo de El Saler (o holandês Pierre Verlaar com 69) e só outros dois fizeram 72!

Daí o 75 (+3) do português ter sido um resultado positivo e ainda mais por ter saído à tarde (às 13h15), com os greens mais pisados e condições de jogo mais complicadas.

“À tarde houve mais vento mas consegui manter-me estável no campo e essa estabilidade que senti hoje faz-me acreditar ser possível numa boa volta amanhã”, disse Vítor Lopes, que está acompanhado em Espanha pelo novo selecionador nacional, Nelson Ribeiro.

“Fiz 4 bogeys contra (apenas) 1 birdie. Dos 4 bogeys, 3 resultaram de três greens a 3 putts. O único birdie do dia foi conseguido a 2 putts, num (buraco) Par-5, depois de dar uma madeira-3 a uma distância de 287 metros com vento a favor. Para mim, foi o momento do dia”, explicou Vítor Lopes, que no mês passado, no Montado Hotel & Golf Resort, foi 21º, a sua melhor classificação de sempre no Campeonato Internacional Amador Masculino de Portugal. Amanhã, irá sair logo às 8h45.

Em 2015 Vítor Lopes e Tomás Silva obtiveram bons top-16 (oitavos de final). Em 2016 os dois portugueses tiveram a companhia de João Girão mas todos falharam o cut. Entretanto, Tomás Silva passou a profissional e João Girão está a competir no circuito universitário norte-americano.

A Copa S.M.El Rey conta para o ranking mundial e integra o calendário da Associação Europeia de Golfe (EGA), sendo organizado pela Real Federación Española de Golf.

O Campeonato Internacional Amador Masculino de Espanha foi fundado em 1911 e coroou grandes figuras do golfe mundial como José María Olazábal (1983 e 1984), Darren Clark (1990), Sergio García (1998) e Gonzalo Fernández-Castaño (2003). No ano passado ganhou o francês Romain Langasque, que, entretanto, passou a profissional e já está a dar que falar no European Tour.

