Título inédito deu ao Leicester lucro recorde de 19,1 milhões de euros

O Leicester City obteve um lucro, antes de impostos, de 19,1 milhões de euros na temporada de 2015/16, em que conquistou o título de campeão inglês de futebol contra todas as expectativas, anunciou esta quinta-feira o clube.

O dinheiro do prémio de campeão da Premier League fez com que o volume de negócios do clube, detido por uma empresa tailandesa, aumentasse em mais de 28 milhões de euros em relação à época anterior, em que o Leicester terminou no 14.º posto.

O aumento das receitas televisivas, bem como a assistência aos jogos disputados no King Power Stadium – ambas relacionadas com a conquista do inédito título – também contribuíram decisivamente para o aumento do volume de negócios.

"O nosso compromisso a longo prazo é manter a sustentabilidade financeira do clube, através de reinvestimentos regulares e mantendo-o competitivo, ao mesmo tempo que prosseguimos a construção de uma base sólida para o futuro", referiu em comunicado a directora-executiva Susan Whelan.

Dez meses após o "conto de fadas" da conquista do título, a realidade é bem diferente para o Leicester, que luta pela fuga à despromoção, com dois pontos de vantagem sobre o lanterna-vermelha Sunderland, e despediu o treinador Claudio Ranieri.

"Vamos continuar a trabalhar diligentemente para construir um legado de que todos possam se orgulhar", refere Susan Whelan, acrescentando que a conquista do inédito título foi fruto de "anos de planeamento sustentável".

