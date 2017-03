Taberna de pai do árbitro do Estoril-Benfica foi vandalizada

O estabelecimento comercial do pai do árbitro Jorge Ferreira, em Fafe, foi vandalizado na última madrugada, um dia depois de o árbitro ter dirigido o encontro Estoril-Benfica, da Taça de Portugal, que os “encarnados” venceram (2-1) com um golo em fora-de-jogo de Mitroglou.

Na parede da taberna foi escrito a azul a frase “Aqui venera-se Calabote”, numa referência a um antigo árbitro que foi expulso da actividade por suspeitas de corrupção. Ao lado da frase, foram ainda desenhadas as iniciais claque do FC Porto “Super Dragões” (SD) e o número "86", referência ao ano de fundação da claque.

O acto de vandalismo foi registado por uma foto do jornal Notícias de Fafe e confirmado pelo árbitro em declarações à Antena 1.

Foto Imagem da parede vandalizada Notícias de Fafe

“O meu pai faz anos, tem aqui a prenda”, disse Jorge Ferreira, acrescentando que não se deixa intimidar mas que tem receio pelo familiares. “Não tenho medo, não tenho receio. Agora temo pela integridade física dos meus mais próximos. Sinto-me triste.”

Este acto surge num contexto em que FC Porto e Benfica se têm acusado mutuamente de coacção à arbitragem.

