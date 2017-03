Sevilha descola do Atlético e morde os calcanhares ao Real

A 25.ª jornada da Liga espanhola correu de feição ao Sevilha. Ao cumprir a sua missão no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, com um triunfo por 1-0 sobre o Athletic Bilbau, a equipa andaluza ganhou pontos aos dois rivais de Madrid: está agora mais perto do Real e mais longe do Atlético na classificação.

Tudo se resolveu com um golo solitário de Vicente Iborra, aos 13'. Jovetic foi o escolhido para marcar a grande penalidade que favoreceu o Sevilha, mas o guarda-redes Iraizoz levou a melhor no duelo. Acontece que, no ressalto, a bola sobrou para Iborra, que fez melhor que o colega de equipa.

Num encontro com muitos remates (25 no total), o Sevilha elevou para 17 o número de vitórias no campeonato, igualando neste indicador o Barcelona e o Real Madrid. E aproveitou para fugir ainda mais ao quarto classificado da tabela.

Isto porque, um pouco antes, o Atlético tinha derrapado no terreno de um dos aflitos. Na Corunha, o Deportivo colocou-se em vantagem com um golo de Florian Andone, aos 13', mantendo-se na frente do marcador até aos 68', momento em que Antoine Griezmann inventou o empate. De fora da área, de primeira, o avançado francês assinou um grande golo que, ainda assim, não foi suficiente para garantir o triunfo na Galiza.

Com esta combinação de resultados, e depois da igualdade inesperada entre Real Madrid e Las Palmas (3-3) no fim-de-semana, o Sevilha, terceiro, já morde os calcanhares aos merengues, que ocupam o segundo lugar com 56 pontos (mais um que os sevilhanos, mas com menos um jogo). Logo abaixo dos andaluzes segue o Atlético Madrid, a uns distantes nove (46).

