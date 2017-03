Fernando Torres caiu inanimado no jogo contra o Deportivo

O futebolista internacional espanhol Fernando Torres, do Atlético de Madrid, sofreu esta quinta-feira um "traumatismo crânio-encefálico" depois de um choque com Alex Bergantiños, do Deportivo, durante o jogo da Liga espanhola entre as duas equipas.

PUB

O estado de saúde do atleta é "estável", embora Torres vá "passar a noite no hospital, sob observação dos médicos", informou o clube espanhol através da rede social Twitter.

Perto do final da partida, que terminou empatada 1-1, Torres e Bergantiños chocaram, com o jogador dos “colchoneros” a cair inanimado no relvado. Colegas do Atlético de Madrid impediram que o avançado engolisse a língua durante o período em que não estava consciente, tendo o jogador sido transportado para o hospital depois de ser assistido em pleno relvado.

PUB

Em declarações à agência noticiosa espanhola EFE, o director de comunicação da empresa que representa Torres disse que o avançado, de 32 anos, "já recuperou a consciência e está calmo".

PUB

PUB