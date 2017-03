Prémio Oceanos de Literatura amplia-se a todos os livros publicados em língua portuguesa

O Prémio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa vai pela primeira vez ser aberto a todos os livros publicados em língua portuguesa, quer no Brasil, quer em Portugal. Até aqui, o ex-prémio Portugal Telecom de Literatura, que há três anos mudou de nome e passou a ter como parceiro o Itaú Cultural, contemplava só obras de autores dos países da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP) que estivessem editadas no Brasil. Esta foi uma das novidades apresentadas na conferência de imprensa que decorreu esta quinta-feira em São Paulo, no Brasil, e foi transmitida em streaming. O prémio incide sobre livros de poesia, prosa de ficção, dramaturgia e crónica escritos originalmente em língua portuguesa.

Outra das novidades para a edição de 2017 é que, além dos curadores brasileiros Selma Caetano e Manuel da Costa Pinto, o prémio passará a ter na curadoria a portuguesa Ana Sousa Dias. A jornalista participou na conferência de imprensa ao lado do director do Itaú Cultural, Eduardo Saron, da curadora-coordenadora, Selma Caetano, e do curador de literatura brasileira, Manuel da Costa Pinto. Ana Sousa Dias, que é redactora principal do jornal Diário de Notícias, passará a ser a curadora de literatura portuguesa e africana.

O valor total do prémio é de 230 mil reais. Cem mil reais vão para o primeiro lugar, 60 mil reais para o segundo, 40 mil para o terceiro e 30 mil para o quarto premiado. Os quatro vencedores do ano passado foram Galveias, de José Luís Peixoto, que conquistou o primeiro lugar seguido de A Resistência, do brasileiro paulista Julián Fuks, O Livro das Semelhanças, da poeta mineira Ana Martins Marques, e o livro de contos Maracanazo e outras histórias, do carioca Arthur Dapieve.

