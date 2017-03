O que um argentino ousou com Mozart

No filme Amadeus, de Milos Forman, há uma cena (quase no início) onde um Salieri exausto e envelhecido tenta mostrar ao padre que vai confessá-lo pequenos excertos de obras suas, na ânsia de que ele as reconhecesse. Em vão. Até que, no piano, ele começa a tocar Eine Kleine Nachtmusik. Aí o rosto do padre ilumina-se e começa a trautear a música. Era Mozart, claro! Aliás, ainda hoje há muita gente que trauteia trechos de óperas, sinfonias, concertos, ignorando ser ele seu autor. Porque Mozart, na sua genialidade, conseguiu eternizar-se popular.

Mas como fazer alguém que é popular ainda mais popular? Esse segredo coube a um homem que o mundo viria a conhecer por Waldo de Los Rios. Não era Waldo, era Osvaldo, nem De Los Rios, apelido que foi buscar ao nome artístico da mãe, a célebre cantora argentina Martha de los Rios, que na verdade se chamava Marta Inés Gutiérrez de Vargas. Ora Waldo nasceu Osvaldo Nicolás Ferrara em Buenos Aires, na Argentina, no dia 7 de Setembro de 1934, a poucos anos de eclodir a II Guerra Mundial. Estudou composição e arranjos no Conservatório e, ainda na Argentina, formou o grupo Los Waldos, com o qual recriou canções tradicionais argentinas (como as que cantava a sua mãe) com arranjos pop e sons electrónicos. Mudou-se em 1958 para os Estados Unidos e em 1962 para Espanha. E foi a partir daí que se lançou numa promissora carreira.

Em 1970, fez um arranjo ligeiro para a Ode à Alegria, da Nona de Beethoven, apresentando-o com orquestra e coro e depois com o cantor andaluz Miguel Ríos. Teve grande sucesso. Mas foi em 1971 que se atirou ao tema pelo qual ainda é recordado: a Sinfonia n.º 40 de Mozart. Gravou-a com orquestra, claro, mas adicionando-lhe sintetizadores, guitarras eléctricas, bateria, num todo a apelar à dança. Foi um gigantesco êxito. Enquanto alguns grupos pop iam adicionando pequenos trechos clássicos ou mesmo obras completas ao seu repertório (Emerson, Lake & Palmer, Deep Purple, Procol Harum, Moody Blues) e outros tentavam arrastar o rock até aos terrenos do jazz (Blood Sweat & Tears e Chicago), Waldo de Los Rios implantou Mozart em plena pop. Tornou-se usual ver o seu single (algumas edições destacavam, como título, Mozartmania) em discotecas e bailes, entre Beatles ou Creedence.

Mas Waldo não parou por aí. O furor de Mozart estendeu-se clássica adentro. Também em 1971 surgiu nas lojas um LP com o título Waldo De Los Ríos - Symphonies for the 70’s e que integrava versões pop de peças de Beethoven, Schubert, Brahms, Dvorak, Haydn, Tchaikovsky, Mendelssohn e, claro, de Mozart (lá estava a muito difundida Sinfonia n.º 40, a do single). Conseguiu, em vários países, lugares destacados nas listas de vendas, até o n.º 1 dos Tops. E em 1974 gravou uma versão de Nabucco, de Verdi, que também triunfou por toda a Europa.

Para se ter uma ideia do impacto dos discos de Waldo na juventude de então, veja-se um dos comentários deixados no Youtube por um espanhol numa das reproduções da 40.ª de Mozart (a transcrição, embora traduzida, mantém a forma e ritmo do original): “Nos anos 70 eu não escutava senão música juvenil e em inglês e de repente em todas as estações de música juvenil em inglês ou espanhol começou a soar este arranjo do senhor Waldo de los Rios, e eu escutava-o com deleite, foi então que o meu ouvido se abriu à música clássica e à beleza musical de Paul Mauriat e similares. Graças a Deus por esta peça musical que fez com que o Género Clássico de todos os tempos fizesse parte do repertório musical que fascinava os que tínhamos 11, 12 ou 15 anos e estávamos a chegar à vida, obrigado senhor Waldo de Los Rios, por sua causa a Música Clássica tornou-se minha amiga e continuamos amigos até hoje.”

Para Waldo foi uma história feliz. Até ao dia em que, no auge da fama, começou a trabalhar no drama religioso-fantástico Don Juan Tenorio, publicado por José Zorrilla em 1844, e que aborda o mito de Don Juan. Afundou-se numa depressão e, na sequência dela, matou-se com um tiro na cabeça no dia 28 de Março de 1977. Nasceu em 34, morreu aos 43. Triste fim para uma aparentemente alegre e efusiva existência. Quarenta anos depois, o seu Mozart pop ainda por aí anda, como se nada se tivesse passado.

