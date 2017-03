A Portela ganhou o Carnaval do Rio depois de 33 anos de jejum

O músico Gilberto Gil pôs na cabeça o chapéu azul e branco da Portela e festejou a vitória da sua escola de samba no Carnaval do Rio de Janeiro nas redes sociais. Na sua conta de Twitter e de Instagram aparece em discurso directo, ora filmado ora escrito. A mensagem é a mesma: “No aniversário do Rio, um lindo presente. Parabéns pra moça da favela, pra Portela, pro Rio de Janeiro e todo o povo brasileiro. Aquele abraço!”

No aniversário do Rio um lindo presente. Alô moça da favela, todo mundo da Portela, AQUELE ABRAÇO #ApuraçãoRJ #Portela #carnaval2017 pic.twitter.com/i5qjQUxqEj — Gilberto Gil (@gilbertogil) March 1, 2017

Num ano marcado por vários acidentes durante a preparação do desfile, a Portela conquistou o título que lhe fugia há 33 anos – a última vez que ganhou foi em 1984, no desfile que inaugurou o sambódromo mais famoso do mundo.

A vitória na tarde de quarta-feira fez dela a mais titulada de sempre do Carnaval carioca, somando agora 22 vitórias.

“É muita felicidade ver a Portela campeã e poder comemorar com todos os que amam a azul e branco. Parabéns pra minha escola querida”, disse a cantora Marisa Monte, citada pelo jornal brasileiro O Globo.

Na avenida, a escola contou o enredo Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar..., com um abre-alas em dourado e a bateria do mestre Nilo Sérgio a merecer destaque. Os vários carros alegóricos e grupos de sambistas recordaram o colapso da barragem associada a uma mina de ferro perto da cidade de Mariana, que em 2015 levou à destruição do Rio Doce. E durante o desfile evocaram as histórias, mitos e lendas que rodeiam alguns dos mais famosos rios do mundo, como o Nilo e o Mississippi, escreve no seu site a televisão britânica BBC.

O painel de jurados acabou por lhe dar nota máxima na maioria das categorias, incluindo figurinos, ritmo e samba tema, composto propositadamente para o Carnaval, como é hábito.

“A espera terminou”, disse o presidente da Portela, Luís Carlos Magalhães, referindo-se ao jejum de décadas na conquista do título. “Merecíamos ganhar mais do que qualquer um.”

Segundo a imprensa brasileira, a Portela disputou décima a décima com a Mocidade Independente de Padre Miguel, a escola que levou Marrocos para o sambódromo e que acabaria em segundo lugar (com 269, pontos, apenas uma décima de diferença), seguida da Acadêmicos do Salgueiro, da Estação Primeira da Mangueira, da Acadêmicos do Grande Rio e da Beija-Flor de Nilópolis. As seis formações vão voltar a apresentar-se no sábado, no desfile das campeãs.

