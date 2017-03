A electrónica dos @C num diálogo acústico moldável

É uma peça inteiramente nova, a que se ouvirá nestas noites de quinta e sexta-feira, respectivamente no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e no espaço GNRation, em Braga. Os @C, ou seja a dupla portuguesa das electrónicas abstractas formada por Pedro Tudela e Miguel Carvalhais, podiam ter optado por apresentar ao vivo o seu mais recente álbum (Three-Body Problem, de 2016), mas resolveram desafiar-se, acabando por criar música original que irão mostrar em palco na companhia de Angelica V. Salvi (harpa), João Pais Filipe (percussão), Ricardo Jacinto (violoncelo) e Lia (vídeo).

A música e o espectáculo Lâminas serão novos, mas existem pontos de contacto com Three-Body Problem (o álbum está disponível no bandcamp da editora Crónica), cujo ponto de partida foi a criação de uma banda-sonora para um espectáculo de marionetas – Agapornis, do Teatro de Marionetas do Porto, inspirado na vida e obra de Anaïs Nin. “Com o disco do ano passado tivemos realmente uma colaboração mais efectiva com músicos que tocam instrumentos acústicos, embora isso já tenha sucedido antes, mas quando fomos desafiados para estes espectáculos pareceu-nos que não fazia grande sentido estar a repetir música que já tinha sido criada há algum tempo”, recorda o multifacetado artista plástico Pedro Tudela, que, além dos @C, tem estendido o seu braço criativo pela pintura, pela instalação, pelo multimédia ou pela performance. “E foi então que resolvemos criar uma peça completamente nova com essa premissa de utilizar e colaborar com outros músicos.”

Desde 2000 que os @C têm vindo a criar um corpo de trabalho sólido que se expande por álbuns, concertos, instalações ou música para audiovisuais e teatro, circulando quer entre portas ou internacionalmente. Desta vez, Pedro Tudela, que tem desenvolvido o projecto ao lado do também designer gráfico Miguel Carvalhais, fala de “hibridez” quando pensa no que irão mostrar, num jogo entre instrumentos electrónicos e acústicos, entre performance computacional e humana, entre improvisação e composição. “Os músicos que irão estar connosco terão um papel híbrido porque apesar de haver uma espécie de partitura-estrutura, em cinco andamentos sequenciais, esta peça é muito aberta.”

É deixada em aberto não só a sonoridade que os músicos produzem enquanto autores mas também a contribuição que poderão dar em palco. “Houve uma primeira aproximação em termos de composição e depois fizemos múltiplas gravações com os vários músicos”, esclarece Tudela. “Esse material inicial depois entrou em estúdio. Para além das sonoridades produzidas por nós, partimos também das sonoridades que extraímos dos músicos. Há resposta em tempo real, a estrutura permite variações.”

A par do concerto de Braga, será inaugurada uma exposição, e não é por acaso. “Como @C temos feito muito trabalho de instalação e este espectáculo tem também um pouco essa vertente, ou seja, o palco é também pensado enquanto espaço cénico – com a inclusão dos músicos dentro de cena”, explica Tudela. Já se compreendeu. Na forma de operar, e na expressão final que o seu trabalho toma, os @C movem-se por entre tangentes. É assim também no trabalho visual da artista Lia, com quem têm colaborado ao longo dos anos. “O vídeo da Lia aparece de um modo não totalmente convencional, porque vamos fazer com que a projecção exista na caixa de palco e não num ecrã. Queremos retirar a ideia de ecrã, de largura e altura de forma óbvia. Fica a ideia de caixa.”

Tudo isto acontece numa altura em que a ideia de composição está cada vez mais presente na forma de operar do duo, sem que aquilo que está para trás seja negado. A obra dos @C está sempre em movimento, com um processo de composição estruturado, mas sempre com a procura do imprevisto presente, com o som a ser tratado como matéria a moldar.

