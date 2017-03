Deputada do PS questiona autarquia de Moura sobre medidas para travar racismo contra ciganos

A deputada do Partido Socialista Idália Serrão questionou nesta quarta-feira a Câmara Municipal de Moura sobre as manifestações racistas e xenófobas de que tem sido alvo a comunidade cigana residente no concelho, em Santo Aleixo da Restauração.

Num comunicado enviado à imprensa pelo grupo parlamentar do PS, afirma-se que Idália Serrão quer saber se a autarquia tem conhecimento do que se passa e quais as diligências que tomou para travar a situação.

Sublinhando que é importante a câmara de Moura empenhar-se para “pôr cobro a estas manifestações xenófobas e racistas”, a deputada refere-se às “inscrições xenófobas" que nos últimos dias surgiram "nas paredes do edificado" de Santo Aleixo. Já anteriormente, lembra, houve queixas de "insultos a cidadãos de todas as idades, incluindo crianças e idosos, e ainda a destruição pelo fogo de habitações e viaturas e o envenenamento de animais” de famílias de etnia cigana.

Idália Serrão, que tem um avô cigano, eleita por Santarém, vice-presidente do grupo parlamentar do PS e secretária da mesa da Assembleia da República, questionou ainda a autarquia sobre as políticas desenvolvidas "para a inclusão de todos os cidadãos na comunidade", e pediu informação detalhada sobre “as parcerias desenvolvidas, as medidas implementadas e os resultados alcançados, nomeadamente quanto ao trabalho desenvolvido com as comunidades ciganas”.

Depois de em Setembro ter sido alvo de ataques incendiários, que não pouparam casas, viaturas automóveis e até o edifício da igreja onde as famílias realizavam o seu culto religioso, a comunidade cigana de Santo Aleixo voltou recentemente a ser vítima de ameaças de morte. Uma das manifestações mais visíveis dos últimos dias foram as frases nas paredes de casas e muros da freguesia a exigir a sua expulsão ou a “morte aos ciganos”. São acompanhadas de cruzes e de caixões pintados a negro.

Ao PÚBLICO, o presidente da Câmara Municipal de Moura, Santiago Macias, disse que os conflitos que envolvem a comunidade cigana de Santo Aleixo da Restauração revelam, essencialmente, “um problema de segurança pública”.

Estes factos levaram a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, que funciona junto do Alto-Comissariado para as Migrações, a apresentar ao Ministério Público uma queixa crime de discriminação racial, previsto no artigo 240.º do Código Penal.

