Nova comissão de inquérito à Caixa toma posse dia 14

A nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos proposta pelo PSD e pelo CDS vai tomar posse no dia 14 de Março, e as diversas bancadas parlamentares têm que indicar os nomes dos deputados até ao próximo dia 8. A decisão foi tomada esta quarta-feira em conferência de líderes.

Na passada segunda-feira ficou a saber-se que o presidente da Assembleia da República tinha admitido o requerimento dos dois partidos pedindo uma nova comissão de inquérito que se debruce sobre a "actuação do XXI Governo Constitucional no que se relaciona com a nomeação e a demissão da administração do dr. António Domingues". Depois de alguma polémica inicial, Eduardo Ferro Rodrigues já tinha admitido que o objecto escolhido por PSD e CDS cumpria "em absoluto os termos regimentais e constitucionais".

Durante a discussão do assunto na conferência de líderes, o PCP questionou a existência, em simultâneo, de duas comissões de inquérito sobre a mesma entidade, mas PSD e CDS argumentaram não existir qualquer problema legal, disseram haver ainda audições para fazer no âmbito da comissão de inquérito à gestão da Caixa que está a decorrer há meses, e que não seria a primeira vez que haveria duas comissões de inquérito a decorrer ao mesmo tempo na Assembleia da República.

