Para o raio que vos parta!

Paulo Macedo, quando passou há cerca de uma década pela Autoridade Tributária, deixou aos portugueses uma herança que todos lhe devemos agradecer e de nos orgulhar. Deixou-nos uma máquina fiscal moderna, afinada e ao nível do que de melhor existe por essa Europa fora. Deixou de haver desculpas para as fugas ao pagamento de impostos nas costas da ineficiência e ineficácia do fisco.

Como português que sempre cumpriu as suas obrigações fiscais, fiquei muito satisfeito. Pagando todos, estava certo que, mais tarde ou mais cedo, os cumpridores passariam a pagar menos! Afinal, enganei-me! Fui ingénuo, como são quase todas as pessoas minimamente sérias neste desgraçado país a saque!

Aparentemente, alguém com poder suficiente para isso, mandou levantar as comportas da máquina enquanto deslizavam para paraísos fiscais, 10000000000 de euros! Não conseguiram contar os zeros? Foram dez mil milhões de euros! Mais que o país gasta com o Serviço Nacional de Saúde num ano! Ora bolas! Vão para o raio que vos parta!

Hélder Pancadas, Sobreda

O samba dos offshores

Enquanto Assunção Cristas quer afirmar o CDS como o campeão da transparência política, na melhor crista cai a nódoa. Paulo Núncio, antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais assumiu a “responsabilidade política” pela não publicação das transferências para os offshores, demitindo-se de funções no CDS.

A responsabilidade política do PSD e do CDS está à vista. A responsabilidade criminal é brincadeira de carnaval. É preciso muita falta de vergonha para asfixiar os trabalhadores e pensionistas com um enorme aumento de impostos e deixar dez mil milhões de euros sambar para paraísos fiscais.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

A mulher de César

O que fará correr Marcelo Rebelo de Sousa no apoio explícito e implícito à governação "geringonça", aos ministros "geringonços" ao presidente da Assembleia da República, de origem "geringôncica"? Será, por vivermos numa paz social, com diminuição do défice, com o crescimento da economia, com a reposição de feriados, de horas laborais, aumentos de salários mínimos e ausência de greve, como ele anunciou?

Poderá ser por isso e por muito mais, mas o nosso Presidente da República, com obrigações e deveres que constam na nossa Constituição, deve ser o Presidente de todos os portugueses e velar por eles de forma insinuativa nos órgãos de decisão nacionais. O almoço ao convidado Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, horas antes de receber a líder do CDS que lhe iria fazer acusações da presidência do Parlamento é uma nódoa negra, pela maneira acintosa como tratou a oposição. Se não foi, ao invés da mulher de César, não pareceu.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

