E se Oprah concorresse contra Trump em 2020?

E se, em 2020, se assistisse a uma corrida à Casa Branca entre Donald Trump e Oprah Winfrey? Antes da vitória do empresário em Novembro o cenário era impensável. Mas, agora, talvez não seja tanto assim. Da mesma forma pensa a maior estrela da televisão norte-americana.

Numa conversa com o multimilionário e apresentador da Bloomberg, David Rubenstein, Oprah disse que a possibilidade de se candidatar à Presidência nunca lhe havia passado pela cabeça. As razões eram simples: “Não tenho experiência, não sei o suficiente”. Mas, depois de assistir à vitória de Donald Trump, teve um pensamento monossilábico: “Oh”. Na entrevista à Bloomberg, Oprah sugeriu dessa forma que se apercebeu que, afinal, não é preciso ter experiência para chegar à Casa Branca.

“Alguma vez pensou que, tendo em conta a popularidade que tem, nós ainda não abrimos caminho para uma mulher, que você poderia candidatar-se a Presidente e até ser eleita?”, perguntou Rubenstein. “Eu nunca considerei a questão nem sequer como possibilidade”, respondeu Winfrey. “Eu pensei, oh meu Deus, eu não tenho experiência, eu não sei o suficiente. E agora penso: Oh”.

Para a vitória de Trump contribuiu, em parte, a sua popularidade televisiva com o programa The Apprentice. A popularidade de Oprah tem a mesma origem – a televisão. As semelhanças entre os dois desvanecem-se neste ponto. No entanto, numa entrevista à Associated Press após as eleições, Oprah disse que não estava tão pessimista quanto outros em relação ao futuro dos EUA com Trump ao leme.

