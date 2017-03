Fillon recusa demitir-se e denuncia tentativa de "assassinato político"

François Fillon, antigo primeiro-ministro francês e actual candidato presidencial, cancelou a sua presença numa feira agrícola esta quarta-feira e anunciou uma conferência de imprensa ao meio-dia em Paris (11h em Lisboa), sem detalhar o assunto sobre o qual se irá pronunciar.

Fillon foi notificado para se apresentar num tribunal, mas não são ainda conhecidas as razões.

O ex-primeiro-ministro perdeu o estatuto de favorito às presidenciais quando o semanário Le Canard Enchainé começou a divulgar notícias em que acusava François Fillon de ter pago à mulher por um emprego como assistente parlamentar que ela não terá na prática desempenhado.

Alguma imprensa francesa chegou a noticiar esta quarta-feira que a mulher de Fillon terá sido detida para interrogatório, uma informação negada por fontes judiciais, cita a Reuters.

Fillon reuniu nesta quarta-feira com Alain Juppé, que derrotou nas primárias da direita. Reuniu também com alguns dos pesos pesados que o apoiam: Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse e Bruno Retailleau. O ambiente foi pesado, diz o jornal Le Point, com a maior parte dos participantes na reunião a pedirem que retire a candidatura.

Porém, Fillon não deu qualquer sinal sobre qual será a sua decisão. O candidato tinha dito que, caso fosse acusado formalmente de qualquer crime, abandonaria a candidatura.

