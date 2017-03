Porto volta a ser a cidade das Camélias

O mês da Primavera é dedicado à "flor do Inverno" e, de 4 a 11 de Março, o Porto volta a transformar-se na Cidade das Camélias.

O ponto alto da semana será a XXII Exposição de Camélias do Porto, no próximo fim-de-semana, mas durante toda a semana há quase cem actividades dedicadas à “flor da cidade”, diz o comunicado da Câmara.

A exposição realiza-se no Palácio da Bolsa e tem como tema “Porto Histórico”. Dentro do edifício vai ser também possível conhecer as diversas camélias expostas por viveiristas e coleccionadores, além de participar em oficinas, sessões de teatro de sombras e numa cerimónia de chá japonês.

Uma das novidades deste ano é o “Cycle Flower Parade”, um passeio que desafia os participantes a levarem a bicicleta mais florida. No último dia há o “Descobre-camélias”, um percurso de orientação que convida o público a redescobrir os Jardins do Palácio de Cristal.

A cultura japonesa está também presente ao longo desta semana. Há oficinas de pintura e caligrafia Sumi-e, pode-se aprender a vestir um kimono tradicional japonês e dança tradicional japonesa, e conhecer a tradição do chá.

Já na música, o destaque vai para o concerto sinfónico de abertura que terá lugar Casa da Música pelo Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, a 4 de Março. No dia 10, na Igreja dos Clérigos, o concerto fica a cargo do Conservatório de Música do Porto, que faz este ano 100 anos.

Para quem gosta de fotografia, há uma palestra dada por Philip Smith, fundador do International Garden Photographer of the year. No Museu e Igreja da Misericórdia do Porto, vão estar expostos os trabalhos dos participantes no workshop de fotografia, realizado na edição do ano passado.

Durante esta semana há várias oficinas de arranjos florais e de propagação de camélias, bem como uma Mostra de Arranjos Florais da autoria de artistas, pintores e decoradores de eventos, a decorrer no MMIPO.

No último dia, a festa faz-se em Serralves, com oficinas de arte e de ciência, visitas, actividades para crianças e famílias, teatro, marionetas, dança, música e um mercado da camélia.

A programação completa pode ser consultada aqui. As actividades são todas de acesso livre, estando algumas sujeitas a inscrição prévia ou à lotação do espaço.

