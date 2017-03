Miguel Frasquilho deverá ser chairman da TAP

Miguel Frasquilho, que vai sair da presidência da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), vai ser o futuro presidente não executivo (chairman) da TAP, avançam esta quarta-feira o Eco e o Jornal de Negócios.

O ainda presidente da AICEP já tinha revelado a intenção de não continuar na agência, sem no entanto detalhar quais as razões do seu afastamento.

O Jornal de Negócios e o Eco adiantam ainda um segundo nome: Diogo Lacerda Machado, o advogado amigo de António Costa que integrou as negociações com os accionistas privados para que o Estado voltasse a ter maioria do capital da transportadora, será vogal da administração.

