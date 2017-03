Economia afinal cresceu 2% no último trimestre

O crescimento da economia portuguesa no quarto trimestre de 2016 foi revisto em alta, de 1,9% para 2%, revelou nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No conjunto do ano, o PIB cresceu 1,4%, não havendo alterações em relação ao valor que tinha sido apurado na estimativa rápida do INE.

Também nesta quarta-feira o INE revelou que a taxa de desemprego se situou nos 10,2% em Janeiro, segundo uma estimativa provisória.

A estimativa provisória da população desempregada em Janeiro foi de 521,8 mil pessoas e a da população empregada foi de 4,593 milhões de pessoas.

