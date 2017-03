CDS “consegue” novas audições para avaliar extinção do Balcão Nacional de Arrendamento

O requerimento do CDS para que fossem ouvidas várias entidades antes de ser discutida na especialidade a proposta de extinção do Balcão Nacional de Arrendamento (BNA), apelidado do balcão dos despejos, foi aceite na comissão de Ambiente e Ordenamento do Território. O modelo de audições vai ser misto, ou seja, algumas presenciais e outras por escrito, de forma a manter o calendário previsto no Grupo de Trabalho da Habitação para aprovação desta e de outras alterações ao regime jurídico do arrendamento.

Em declarações ao PÚBLICO, a deputada socialista Helena Roseta, presidente do Grupo de Trabalho, explicou que o calendário de 31 de Março mantém-se e, por isso, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e os conselhos Nacional de Magistratura e do Ministério PÚBLICO vão pronunciar-se por escrito. As restantes audições - da ordens dos Advogados, dos Notários e dos Solicitadores, bem como da Direcção-Geral da Administração da Justiça e do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes ­– serão intercaladas com as reuniões de trabalho. O Balcão Nacional do Arrendamento, criado em 2013, prendeu agilizar o processo de despejo de inquilinos que deixam de pagar renda.

Para o deputado do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares, o requerimento do CDS visou atrasar o processo de aprovação das proposta que estão em cima da mesa, e sobre as quais existe um forte consenso dos partidos de esquerda.

Depois de várias audições, o grupo de trabalho iniciou esta quarta-feira a discussão na especialidade da proposta do PCP (Projecto de lei 310/XIII-2ª), que prevê alterações importantes ao actual regime jurídico do arrendamento, nomeadamente o alargamento dos actuais cinco para 10 anos do período de transição para actualização das rendas para inquilinos que comprovam carência económica, com mais de 65 anos, ou com grau de incapacidade superior a 60%. Ainda no arrendamento habitacional, a proposta do PCP pretende limitar o valor da renda, para 1/25 avos do valor patrimonial tributário, o que representa uma redução face ao valor aplicado actualmente, que é de 1/15 avos. A proposta do PCP inclui ainda o alargamento do período de transição de 10 anos para o arrendamento comercial.

Depois do Projecto de lei 310/XIII-2ª), o próprio PCP, o BE e o PS apresentaram várias propostas, com destaque para a criação do subsidio de renda para proprietários (do Bloco) e o regime de protecção das lojas históricas (socialista), que serão discutidas nas próximas reuniões de trabalho, com vista a uma proposta final "das esquerdas”, segundo a definição de Helena Roseta.

