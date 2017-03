Sporting com lucros de 46 milhões no primeiro semestre da época

A SAD do Sporting anunciou terça-feira que teve um resultado positivo de 46 milhões de euros (ME) no segundo semestre de 2016 (primeiro semestre da época 2016/17), explicado pelas vendas recorde dos futebolistas João Mário, por 40 ME, e Islam Slimani, por 30.

Segundo o comunicado do Sporting à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), um volume de negócios de 122,885 ME entre 1 de Julho e 31 de Dezembro de 2016 “permitiu atingir um resultado positivo no período de 46,521 ME”, o que constitui o “melhor resultado semestral de sempre”.

Os "leões" explicam este resultado por um “crescimento sustentado de todas as linhas de receita”, bem como com as “duas maiores vendas de jogadores de sempre”.

Em relação a igual período de 2015, regista-se um aumento de 64,673 milhões, uma vez que, há um ano, a SAD do Sporting registara um prejuízo de 18 ME.

No que respeita aos capitais próprios, a 31 de Dezembro de 2016, o Sporting relata uma “aumento significativo”, para 21,381 ME.

Ainda de acordo com o comunicado, a SAD "leonina" anuncia que, “na sequência da reestruturação financeira, tem uma conta reserva com cerca de 3,1 ME que poderá ser utilizada para a compra das VMOCs aos bancos”.

“Tendo em conta os termos da referida reestruturação, esta conta reserva atingirá em Julho de 2017 o valor aproximado de 10 ME, o que permitirá ter poupado, em apenas dois anos e meio, o montante necessário para comprar 32% das VMOCs e assim garantir a maioria do capital da Sporting SAD (ao valor actual da acção), tendo ainda oito anos para obter o restante do montante necessário”, explica o documento.

O Sporting lembra ainda que o cativo inclui cerca de 18,2 ME decorrentes de receitas de competições europeias que estão retidas pela UEFA relativas ao Caso Doyen, aguardando a Sporting SAD por “uma decisão das instâncias nacionais”.

