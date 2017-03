Selecção feminina faz ensaio para o Europeu no Algarve

Faltam quatro meses e meio para o arranque do Europeu feminino e para a estreia absoluta da selecção portuguesa em fases finais do torneio. A proximidade do Euro 2017 dá importância acrescida à Algarve Cup, competição que a equipa nacional vai enfrentar na preparação para a prova continental. Portugal defronta esta tarde a Rússia (15h, TVI24), seguindo-se embates com a Dinamarca e o Canadá, detentor do título e medalha de bronze no torneio olímpico no Rio de Janeiro 2016 – deste lote só as canadianas, por razões óbvias, não estarão no Europeu. “Vai ser um torneio de grande exigência, onde só um Portugal ao mais alto nível poderá dar resposta aos problemas que vamos encontrar”, notou o seleccionador Francisco Neto.

PUB

O sorteio do Europeu feminino colocou Portugal no Grupo D, onde defrontará a Espanha, Escócia e Inglaterra. Mas, das adversárias da selecção nacional, só a Espanha estará no Algarve – e num grupo diferente do de Portugal. “Este torneio é importante para nós, enquanto equipa com a posição mais baixa do ranking, porque é o momento em que vemos a diferença que ainda temos para as equipas de topo”, disse Francisco Neto, citado pela Lusa, considerando a Algarve Cup “um momento muito importante de preparação e também de observação de jogadoras para o resto da época.”

“Há um ano não ganhámos jogo nenhum, mas esperamos que este ano seja diferente e consigamos somar bons resultados, sabendo a tremenda dificuldade que iremos encontrar”, acrescentou o técnico, referindo-se ao desempenho da selecção portuguesa na edição passada da Algarve Cup. O torneio decorre até 8 de Março, com jogos distribuídos por cinco recintos (Parchal, Albufeira, Lagos, Vila Real de Santo António e Estádio do Algarve).

PUB

Para além e Espanha e Portugal, outras seis selecções que vão agora estar no Algarve disputarão, em Julho e Agosto, a fase final do Europeu: Dinamarca, Islândia, Holanda (anfitriã do Euro 2017), Noruega (vice-campeã europeia), Rússia e Suécia (medalha de prata no Rio 2016).

PUB

PUB