Portugal perde no jogo de estreia da Algarve Cup

Portugal perdeu nesta quarta-feira com a Rússia, por 1-0, no primeiro jogo do Grupo 1 da Algarve Cup de futebol feminino, com o golo do triunfo russo a surgir aos 86 minutos. A prova serve de preparação para o Europeu da categoria, que será também a estreia absoluta da selecção portuguesa em fases finais do torneio.

Em Lagos, Natalia Mashina fez o único golo da partida, em que Portugal, que somou o oitavo desaire em outros tantos jogos com a Rússia, desperdiçou uma grande penalidade, por Dolores Silva, aos 38 minutos.

A primeira jornada do Grupo 1 fica completa ainda nesta quarta-feira, às 18h30, quando o Canadá, campeã em título, defrontar a Dinamarca, próxima adversária de Portugal, na sexta-feira.

