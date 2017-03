Plano de recuperação da SAD do Boavista chumbado por Tribunal da Relação

O plano de recuperação da SAD do Boavista foi chumbado pelo Tribunal da Relação do Porto. O Jornal de Notícias avança, nesta quarta-feira, que a decisão pode colocar a recuperação da Sociedade Anónima Desportiva em causa e, em última instância, ditar a sua insolvência.

O tribunal diz que rejeitou o plano por ter sido concluído fora do prazo legal. Foi iniciado a 1 de Agosto de 2013 e concluído a 7 de Fevereiro de 2014, ultrapassando, por isso, o prazo de três meses para a sua admissão pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (Iapmei). O prazo podia ser estendido para quatro meses, se tivesse sido pedida a prorrogação, informa o JN.

No entanto, o plano foi aprovado no Sistema de Recuperação de Empresas por via Extrajudicial (SIREVE) do IAPMEI e pelo Tribunal do Comércio de Gaia, que, a pedido da SAD, desvalorizou (dentro das possibilidades conferidas pela lei), os 17,68% dos credores que não conseguiram chegar a acordo e homologar o plano. Os restantes 82,32% correspondem a credores como a Autoridade Tributária e a Segurança Social, entre outros.

O JN relata que o juiz da primeira instância não se opôs ao pedido e aprovou o plano. Mas os 33 credores que não chegaram a acordo, entre eles antigos trabalhadores e futebolistas, recorreram para o Tribunal da Relação do Porto, que considerou que o acordo não é válido por ter excedido o tempo de aprovação previsto pela lei. De acordo com o JN, os juízes desembargadores consideraram que se tratou de “negligência” por parte da SAD do Boavista.

Neste momento, o chumbo pelo Tribunal da Relação pode dar origem a novas acções judiciais de cobrança de dívidas – o que pode significar, para a SAD do Boavista, o início de um processo de insolvência.

Diogo Braga, administrador da SAD do Boavista, contactado pelo JN, diz que já foi interposto o recurso para o Supremo, uma vez que o processo não “transitou em julgado”. Explicou, também que a responsabilidade pelo atraso na aprovação do plano não é da responsabilidade da SAD mas das “entidades públicas, que demoraram a responder”.

“Já foi apresentado recurso, mas esta decisão só vincula os credores que não aderiram ao plano, que são uma minoria”, explica o administrador da SAD.

×

Alguns dos antigos jogadores e funcionários do clube, que não concordaram com o plano de recuperação, queixam-se de que o plano apenas dá prioridade aos credores do Estado e não aos antigos trabalhadores. O grupo de antigos trabalhadores tem salários em atraso – que só deverão começar a ser pagos depois de um período de carência de 30 meses, em 150 prestações e com perdão total de juros.

De acordo com o JN, os antigos trabalhadores e jogadores dizem que as condições do plano são “altamente discriminatórias em face do credor Estado”. Afirmam que o plano dá garantias ao fisco e à Segurança Social, mas não aos trabalhadores aos quais foram “retiradas garantias, que estes detêm pela sua condição de credores laborais”.

Outro ponto de discórdia é o facto de o clube pagar aos actuais atletas e continuar a contratar. Para estes credores, seria melhor a insolvência e liquidação da SAD, escreve o JN. A SAD diz, no entanto, que a manutenção da equipa no primeiro escalão é uma garantia do cumprimento do plano.

