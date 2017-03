Para o Vitória chegar ao Jamor, terá de passar pelo carrasco dos “grandes”

Nos últimos anos, Pedro Martins tem chegado longe na Taça de Portugal, mas não tão longe como queria. Nas duas últimas temporadas, como treinador do Rio Ave, ficou-se duas vezes pelas meias-finais (eliminado duas vezes pelo Sp. Braga), mas o antigo médio, agora no banco do Vitória de Guimarães, quer fazer a viagem até ao Jamor, mas terá pela frente uma equipa que já eliminou dois dos chamados “grandes”, FC Porto e Sporting. O Desportivo de Chaves também não quer ficar por aqui e quer ficar já bem encaminhado para a final no jogo da primeira mão, que se realiza hoje em Guimarães (20h15, SPTV1).

Esta será a primeira vez que Vitória e Chaves se defrontam na Taça de Portugal, sendo que o historial de confrontos entre as duas equipas é francamente favorável aos vimaranenses. Em 35 jogos, o Vitória venceu 22, com apenas três triunfos para a equipa transmontana (e dez empates), sendo que o Chaves nunca conseguiu qualquer vitória em Guimarães. Na presente temporada, para a liga portuguesa, houve um empate (1-1).

Para Pedro Martins, há um duplo objectivo que o Vitória tem de cumprir neste jogo da primeira mão: vencer sem sofrer golos em casa. “O primeiro objectivo é vencer este jogo, o segundo objetivo, visto que este jogo é de 180 minutos, onde vai haver muitos equilíbrios, é não sofrer golos. Estes são jogos com características especiais, onde todos os detalhes têm de ser focados”, avisa o técnico, salientando que o Chaves está a fazer “um excelente campeonato”, mas mostrando-se confiante para este primeiro jogo da meia-final.

Depois de uma longa ausência, o Chaves está a ter um regresso em grande ao primeiro escalão do futebol português – um tranquilo sétimo lugar – e está a ter uma carreira longa na Taça, e tudo isto com uma mudança de treinador pelo meio – Ricardo Soares substituiu Jorge Simão, contratado pelo Sp. Braga. O treinador dos flavienses admite algumas cautelas para este primeiro jogo, mas está confiante que pode levar o Chaves à segunda final da sua história: “Vai ser difícil e temos a consciência das dificuldades que vamos encontrar. Vamos ter mais cautelas, faz parte da estratégia.”

