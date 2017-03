Para o The Independent, Bruno de Carvalho é o Donald Trump do futebol

O texto, assinado por Jack Pitt-Brooke, começa com um conjunto de adjectivos. “Franco, conflituoso, imprevisível e abrasivo”. É desta forma que o jornalista do diário britânico The Independent descreve o actual presidente do Sporting e candidato a um segundo mandato no clube. Depois, seguem-se mais considerações sobre o “Donald Trump do futebol português”.

Para o autor do texto, o líder “leonino” é visto como “um herói pelos seus apoiantes” a quem defende com unhas e dentes, mas é acusado de “desprestigiar o centenário emblema lisboeta” por aqueles que não o seguem, que o consideram um fala-barato.

O texto surge tendo as eleições do Sporting como pano de fundo, mas o jornalista inglês centra o seu texto na figura do actual presidente sportinguista, dizendo que se prevê a sua vitória confortável após o encerramento das urnas.

Jack Pitt-Brooke escreve que quando Bruno de Carvalho chegou à presidência do emblema “leonino”, em Março de 2013, encontrou um clube “no tapete”, com milhões de euros de dívidas e desportivamente a enfrentar a sua pior temporada de sempre. Sustenta também que Bruno de Carvalho iniciou uma luta contra a influência do empresário Jorge Mendes, qualificando-o, por isso, de “corajoso”.

O artigo recorda o controverso despedimento de Marco Silva do cargo de treinador e o acordo com Jorge Jesus, mas termina com um elogio a Bruno de Carvalho: “Ele impôs-se no clube, juntamente com a sua enorme personalidade, de uma forma que poucos conseguiram fazer.”

