Os Warhawks de João Girão em alta

Dois torneios disputados em 2017, duas vitórias. E quatro triunfos no total, na época de 2016-2017. É este o saldo dos Warhawks de João Girão, da Universidade de Louisiana Monroe. A 21 de Fevereiro tinham vencido o The Atchafalaya Intercollegiate, em Patterson (Louisiana), com o português a terminar também no primeiro lugar individual empatado com o seu companheiro de equipa Hogan Alley; e ontem, no último dia do mês, ganharam o The Colin Montgomerie/HBU Invitational, jogado em três voltas em dois dias no Tradition Course do Cypresswood Golf Club, no Texas.

Neste último torneio João Girão, que está no seu ano de rookie na ULM, começou igualando o seu melhor score da temporada, 67 pancadas (-5), com um arranque fortíssimo – 5 birdies nos primeiros 9 buracos; na segunda volta teve um mau início, seguia com 4 acima do par após 4 buracos, mas recompôs-se para jogar o resto do percurso em par e acabar com um 76 (+4); e na terceira, apesar de ter feito 5 birdies (nos buracos 2, 9, 12, 15 e 18), marcou 73 (+1), para um total de 216 (par), tantas como o seu companheiro de equipa Guillaume Fanonnel (69-73-74) – terminaram empatados no 7.º lugar.

Colectivamente, entre 13 equipas presentes, os Warhawks somaram 870 pancadas (284-294-292), 6 acima do par, com Central Arkansas a ser segunda com 874 (292-293-289). O melhor do quinteto da ULM foi Hogan Arey, no sexto posto, com 214 (74-71-69). Em prova pela ULM estiveram ainda Jeffrey Berry (224, 74-74-76) e Thibault Santigny (232, 75-77-80).

“Estou muito contente pela equipa, porque a dada altura passámos por dificuldades e jogámos muito bem no final”, afirmou o head coach Tim Smith. “Hogan jogou extremamente bem com 8 birdies, enquanto toda a gente contribuiu para a causa, sobretudo nos últimos 3, 4 buracos. Termos sido capazes de vir de trás é enorme, porque fizémo-lo no Outono e isso diz-me que podemos ganhar em qualquer cenário, mesmo tendo uma equipa jovem.”

Antes destes dois triunfos de 2017, já referentes à Spring Season, os Warhawks haviam vencido em Setembro os dois primeiros torneios da Fall Season, o Sam Hall Intercollegiate (entre 15 equipas), em Hattiesburg, no Mississipi, e o Jim Rivers Intercollegiate (13 equipas), em Choudrant, no Louisiana.

Pelo meio, houve o 7.º lugar no LSU/David Toms Intercollegiate, em Baton Rouge, Louisiana, e o 4. º lugar no Duck Commander Intercollegiate, em El Dorado, Arkansas. João Girão foi titular em todos os torneios.

O próximo torneio é o Texas for the Border Olympics, em Laredo, Texas, a 10 e 11 de Março.

