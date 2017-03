Hernâni deixa o V. Guimarães a um pequeno passo do Jamor

Com dois golos de Hernâni, o Vitória de Guimarães conseguiu nesta quarta-feira uma importante vantagem (2-0) sobre o Desportivo de Chaves na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal e ficou mais perto de garantir, pela sétima vez, a presença no Estádio Nacional, no Jamor. Num jogo com uma arbitragem polémica de Bruno Esteves, os transmontanos ofereceram uma excelente réplica aos minhotos, mas a classe do extremo emprestado pelo FC Porto acabou por desequilibrar a partida a favor da equipa de Pedro Martins.

Três meses depois de se defrontarem para o campeonato, V. Guimarães e Desp. Chaves voltaram a encontrar-se no Estádio D. Afonso Henriques e, tal como tinha como acontecido no primeiro jogo, que terminou empatado a um golo, Hernâni colocou cedo os vitorianos em vantagem. Aos 10’, três minutos depois de uma primeira ameaça de Marega, o extremo emprestado pelo FC Porto fez um grande golo num pontapé de bicicleta.

Com Rafael Martins no banco e uma frente de ataque muito móvel (Hernâni, Hurtado, Marega e Sturgeon), a equipa de Pedro Martins recuou após o golo e o Desp. Chaves passou a ter domínio territorial. Com Bressan, Fábio Martins, Perdigão, e Rafael Lopes a surgiram com frequência junto da área vitoriana, os flavienses obrigaram Miguel Silva a aplicar-se pela primeira vez aos 19’ e, no minuto seguinte, Fábio Martins caiu na área e os transmontanos reclamaram grande penalidade. Sete minutos depois, o árbitro Bruno Esteves apontou para a marca de penálti, após considerar que Pedro Henrique jogou a bola com a mão na área, mas após alguma confusão, anulou a decisão, originando mais protestos dos jogadores do Desp. Chaves.

Após uma primeira parte em que teve menos remates (três contra sete) e menos posse de bola (44%), Pedro Martins corrigiu o posicionamento dos jogadores vitorianos ao intervalo e, na segunda parte, o Desp. Chaves surgiu com menos perigo junto da baliza de Miguel Silva.

Com a partida a ser muito faltosa, o golo podia surgir para qualquer um dos lados, mas voltou a ser Hernâni a assumir o papel de actor principal: aos 77’, depois de uma excelente assistência de Tozé, o extremo isolou-se e, após entrar na área, fez um “chapéu” a António Filipe.

O resultado era muito penalizador para os transmontanos, que ainda tentaram nos últimos minutos reduzir a desvantagem, mas o V. Guimarães soube defender uma vantagem que coloca os minhotos perto de regressar ao Jamor, onde em 2012-13, sob o comando de Rui Vitória, venceram a competição.

