Filipe Vieira promete pagar a dívida financeira do Benfica

Luís Filipe Vieira disse, nesta quarta-feira, que o Benfica vai liquidar a sua dívida financeira até ao fim do seu actual mandato como presidente do clube, que durará até 2020.

Numa entrevista à Correio da Manhã TV, o líder benfiquista mostrou-se despreocupado com os 460 milhões de euros de passivo dos "encarnados", falando mais uma vez que os activos do clube são suficientes para cobrir esse passivo, mas deu uma novidade. "O Benfica, nesta época e na próxima, vai recuperar os capitais próprios o que significa que vai liquidar boa parte da sua dívida financeira. Queremos reduzir a dívida do Benfica, sem antecipar receita", declarou. E acrescentou: "O Benfica se não tivesse a dívida não precisava de vender jogadores."

Frisando que este é um dos principais objectivos do momento na Luz, Filipe Vieira relembrou que o passivo já tinha sido reduzido em 16 milhões de euros no último semestre, mas colocou a fasquia mais alta, confirmando que o Benfica tem custos de 20 milhões de euros só em juros bancários.

Quanto ao futebol, Filipe Vieira confirmou que o clube vai renovar com Rui Vitória, embora o contrato ainda não esteja assinado, dizendo o mesmo em relação ao defesa Luisão. "Estamos muito felizes com o Rui Vitória. Há um projecto no Benfica. Logicamente é para continuar. O Luisão ainda não assinou mas vai renovar. O Rui Vitória ainda não assinou mas sabe que vai renovar. O Rui vai continuar por muitos anos. Quem quer apostar de forma séria na nossa formação tem que ser a longo prazo", disse.

Quanto a jogadores, o presidente benfiquista garantiu que o guarda-redes Ederson "não está à venda", explicando ainda que o clube da Luz tem 50% do passe e o Rio os restantes 50%, mas adiantou que brevemente chegará ao clube "um guarda-redes português".

A ida ao Conselho de Arbitragem

Sobre arbitragens, Filipe Vieira disse que o Benfica não tem nada a esconder e justificou o recente pedido de uma reunião com os responsáveis do Condelho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol com aquilo que designou ser o clima de intimidação que actualmente existe no futebol português: "Não vamos[ao Conselho de Arbitragem] às escondidas de ninguém. Não tivemos medo de dizer que fomos ao Conselho de Arbitragem. A coacção está presente. É público que houve árbitros que se queixaram à polícia, é público o que se passou no centro de treinos dos árbitros da Maia. Por isso é importante para nós sabermos o que o Conselho de Arbitragem está a fazer . (...) E estão a tomar as medidas devidas."

Ainda Jorge Jesus

Sobre Jorge Jesus e a saída do técnico para o Sporting, não houve novidades. Apenas a insistência de que o técnico deixou a Luz "por opção dele" e de que o cumprimentará se se cruzarem: "Nunca ninguém o vai apagar da história do Benfica. Cada um segue a sua vida. Se o vir amanhã cumprimento-o. Nunca tive nenhum problema com ele."

Já em relação ao processo que o Benfica tem em tribunal contra o seu antigo treinador, Vieira defendeu-se com a existência de uma indicação do departamento jurídico do Benfica: " Na altura da saída do Jorge Jesus fui alertado de que a saída não foi correcta. O departamento jurídico entende que ela não foi correcta e que o devia processar."

Uma Superliga europeia

Sobre o futuro, Filipe Vieira anunciou a expansão do centro de treinos do clube no Seixal - "Queremos fazer mais sete campos relvados, mais 30 quartos, ampliar o refeitório e a cozinha. Estamos em negociações para ampliar o Seixal e comprar terrenos" - e não disse quando pensa abandonar a liderança. Mas revelou como quer deixar o clube: "No Benfica ainda há muito que fazer para aquilo que quero fazer. Quando deixar o Benfica deixo uma grande empresa, cotada em bolsa, com capitais próprios, uma fábrica [de jogadores]."

Afirmando que os "encarnados" estão à frente da concorrência "mais de 10 anos", Filipe Vieira confessou ainda que a criação de uma Superliga europeia está a ser levada muito a sério na Luz: "Há dois clubes [nacionais] que poderão entrar nela, se calhar só um."

