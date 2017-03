FC Porto com prejuízos de 29,6 milhões de euros na primeira metade da época

A SAD do FC Porto anunciou na terça-feira um resultado líquido consolidado negativo de 29,58 milhões de euros no primeiro semestre da presente época desportiva, uma quebra de cerca de 12 milhões em relação ao período homólogo anterior.

Os "dragões" explicam, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), que o resultado foi “penalizado pela inexistência de vendas de direitos desportivos de jogadores” no período a que reporta o documento, de Julho a Dezembro de 2016.

Os "azuis e brancos" realçam ainda, no relatório e contas relativo ao primeiro semestre de 2016/2017, que os resultados operacionais “melhoraram em 14,7 milhões de euros face ao período homólogo fundamentalmente devido ao acréscimo das receitas obtidas pela participação nas provas europeias”.

Os proveitos operacionais registaram uma subida de 37%, para 58,7 milhões, acompanhada em 2% pelos custos operacionais, para 63,7 milhões, o que inclui um aumento de 2 ME com os custos salariais dos plantéis de futebol, equipas técnicas e estrutura das várias empresas associadas à SAD do clube portuense.

No que toca à transacção dos direitos de atletas, o clube destacou o “saldo líquido pouco comum” face ao mesmo período do ano passado, negativo em cerca de 16,8 milhões de euros, uma redução de quase 26,9 milhões face ao período homólogo.

O capital próprio consolidado é negativo em quase 3,5 milhões de euros, uma redução de 29,3 milhões “devido à incorporação do resultado líquido obtido”, apontam.

O activo líquido manteve-se “praticamente inalterado” face ao último período registado, a 30 de Junho de 2016, atingindo os 374,1 milhões de euros, devido ao “aumento do valor contabilístico do plantel e do montante em caixa” bem como à “diminuição dos valores a receber dos clientes”.

O passivo, no entanto, agravou-se em cerca de 28,3 milhões de euros face ao último período da época 2015/2016.

O comunicado realça ainda que “liquidou a última prestação do project finance para a construção do Estádio do Dragão, pelo que este se encontra totalmente pago”, embora esse pagamento tenha acontecido “já depois do fecho do período em análise”.

