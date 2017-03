O filme do desconforto

Na entrevista que concedeu ao Ípsilon, Nicolas Pesce explicava que, na verdade, não queria explicar tudo o que se passa nesta sua primeira longa-metragem — apenas criar um ambiente que permitisse ao espectador perder-se por entre o pesadelo claustrofóbico, abstracto, modesto, de uma casa isolada onde se passam coisas muito estranhas.

PUB

Os Olhos de Minha Mãe Realização:Nicolas Pesce

Actor(es):Kika Magalhaes,Will Brill,Olivia Bond,Joey Curtis-Green

Por essa ordem de ideias, missão cumprida: no seu preto e branco contrastado e nos planos longos e pacientes, na sua constante referência a um passado idealizado (Bonanza na televisão, Amália no gira-discos), Os Olhos da Minha Mãe é um exemplar exercício de desconforto cinematográfico, um desastre de automóvel do qual não se conseguem afastar os olhos, onde se percorre a superfície à procura das pistas que desbloqueiam a sua narrativa.

PUB

É demasiado fácil reduzi-lo a um encontro entre Psico e Eraserhead, mas é também inevitável — sendo um primeiro filme, é por vezes mais uma exibição de influências do que uma proposta própria. Mas é também um objecto que cria um genuíno mal-estar no espectador, que o suga para dentro do seu pequeno pesadelo malsão e claustrofóbico — e isso não é coisa que se consiga dizer de muitas obras (primeiras ou não).

Os Olhos da Minha Mãe não diz nada sobre o que Nicolas Pesce vai fazer de futuro, mas dá a entender que vale a pena ficar atento.

PUB

PUB