Morreu “Micas”, a herdeira de Salazar

Maria da Conceição Rita, mais conhecida por “Micas”, que ganhou fama por surgir numa imagem no jornal O Século em que figurava junto de António de Oliveira Salazar, morreu esta segunda-feira aos 87 anos de idade.

A notícia foi dada pelo jornalista Joaquim Vieira, na sua página do Facebook: “A Micas, Maria da Conceição Rita, pupila de Salazar, minha improvável mas verdadeira amiga, acaba de falecer, aos quase 88 anos de idade. Vivi com ela uma saborosa aventura escrita. R.I.P.” Vieira entrevistou Micas para o semanário Expresso e escreveu o livro de memórias de Maria da Conceição Rita intitulado Os Meus 35 anos Com Salazar.

A “pupila” de Salazar, surgiu numa imagem no jornal O Século sentada numa cadeira a ler um caderno sob o olhar do ditador português sentado numa poltrona.

“Micas” viveu em casa de António Oliveira Salazar entre 1935 e 1957, depois de ter sido perfilhada pelo ditador do Estado Novo quando tinha seis anos de idade. Salazar acabaria ainda por ser padrinho do primeiro filho de Conceição Rita.

