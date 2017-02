Louçã, “o exorcista”

Francisco Louçã, no seu comentário na SIC Notícias, feriu gravemente a consideração de Paulo Núncio.

No âmbito da luta política, e Louçã já nem sequer é protagonista partidário, as acusações conferem à conduta de quem as deduz uma menor densidade axiológica mas, ainda que o discurso político nesta legislatura pareça justificar a crescente falta de elevação, não se podem fazer ataques pessoais gratuitos à honra de outra pessoa.

Louçã fê-lo e, para além de ter acusado Núncio de violar a lei pela falta de divulgação das estatísticas, lembrou que, antes de integrar o executivo de Passos, fora responsável enquanto advogado pelo registo de empresas em offshores, lançando-lhe o lastro da desonestidade.

Ora a atuação de Núncio, nesta qualidade, foi perfeitamente legal, porque permitir que os clientes poupem nos impostos em regiões onde a tributação é mais baixa é diferente de potenciar a fraude financeira para fugir ao Fisco ou facilitar o encobrimento de dinheiro de atividades ilícitas.

O planeamento fiscal de sociedades é, aliás, um dos serviços frequentemente encomendados aos advogados, e não configura qualquer ilegalidade.

A acidez rasteira de Louçã levou-o, ainda, a apontar o dedo a Núncio por este ter, através de uma amnistia fiscal, desresponsabilizado criminalmente representantes do GES. Ora esta foi uma medida excecional bem justificada por um regime mais eficaz de regularização tributária.

Louçã acusou, lançou suspeições e nem sequer se inibiu de invocar um caso antigo, já arquivado pela justiça, de financiamento alegadamente ilícito ao CDS.

Núncio assumiu a responsabilidade política, demitiu-se de todos os cargos no CDS e irá ao Parlamento prestar esclarecimentos. Para já não há, ainda, conclusões definitivas sobre este caso e como tal, tudo o que se disser, são especulações tóxicas sobre a verdade.

Louçã continua filado em exorcizar os demónios do “rincão da direita” e em apoucar os seus mais válidos ativos, mas ao mesmo tempo, em aproveitar as migalhas que Costa deixa cair em troca da sua cruzada contra aqueles, mesmo que para isso seja preciso renunciar a Marx e Engels.

