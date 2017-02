Pelo menos 11 feridos em novo acidente no Carnaval do Rio de Janeiro

Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente na madrugada desta terça-feira com um carro alegórico no Rio de Janeiro. Outras oito pessoas tiveram de ser assistidas em estado de choque, noticia o portal brasileiro de notícias G1.

PUB

O acidente ocorreu depois de uma estrutura do carro alegórico da escola Unidos da Tijuca, uma espécie de passarela sobre a qual dançavam mais de dez pessoas, ter cedido por razões ainda por determinar.

Este é o segundo acidente no Carnaval do Rio de Janeiro, depois de no domingo 20 pessoas terem sido atropeladas por um carro alegórico, causando ferimentos em oito.

PUB

PUB

PUB