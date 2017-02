Israel retira colonos de nove casas ilegais na Cisjordânia

Centenas de polícias levaram a cabo esta terça-feira a evacuação, e destruição, das casas de nove famílias no colonato de Ofra, no norte da Cisjordânia ocupada.

Oito das famílias saíram voluntariamente. A polícia passou mais tempo a retirar os jovens activistas pró-colonatos que se entrincheiraram numa das casas tentando impedir a sua destruição. Um dos activistas, de 17 anos, foi detido por agressão à polícia.

O colonato de Ofra tem cerca de 3000 habitantes e as casas em questão tinham sido consideradas ilegais por terem sido construídas em terrenos privados palestinianos.

O Supremo Tribunal decidira já em 2008 contra a ocupação das casas, construídas ilegalmente e alvo de um processo no Supremo. Apesar da decisão do tribunal, as famílias mudaram-se para lá. Há dois anos, o Tribunal acabou por decidir pela sua demolição, dando um prazo até Fevereiro de 2017, acabando por o estender um mês. Os colonos ainda pediram que as casas fossem apenas seladas e não destruídas, o Supremo não aceitou e manteve a ordem de destruição.

Os colonatos israelitas em território palestiniano ocupado são considerados ilegais pela lei internacional, que proíbe a deslocação de população civil para zonas ocupadas militarmente. Mas em Israel o entendimento é diferente, e os colonatos são divididos entre os que são legais e incentivados pelas autoridades – grandes cidades como Ariel, por exemplo, onde até há uma universidade – e os chamados “selvagens”.

Por vezes há queixas em tribunal contra os “selvagens”, que muitas vezes são meia dúzia de roulottes ou pré fabricados junto a um colonato maior, e por vezes as autoridades retiram famílias ou ordenam a demolição de casas. Como mostra o caso de Ofra, a acção não é muito rápida.

O tribunal disse que este caso não tem qualquer relação com a nova lei de legalização de colonatos, que dá a possibilidade de construção de casas de colonatos em terras privadas palestinianas. A nova lei, aprovada no início de Fevereiro, não se aplicou neste caso, adiantou o Tribunal.

Esta lei causou polémica por ser a primeira vez que o Estado hebraico legisla em questões de propriedade na Cisjordânia, fazendo muitos temer que fosse um passo para a anexação do território para já apenas ocupado – quando se aplica a lei civil num território, e aí seria esperado que a população participasse em eleições para o organismo que faz as leis aplicadas, ou seja, os palestinianos da Cisjordânia poderem ter direito a votar nas legislativas de Israel.

A lei provocou ainda enormes dúvidas legais e o próprio procurador-geral disse que não a defenderia no Supremo, que a está a analisar.

O Governo de Benjamin Netanyahu esperava ter no novo Presidente norte-americano, Donald Trump, um interlocutor mais de acordo com os seus interesses, e os defensores dos colonatos estavam também optimistas, sobretudo após a nomeação para embaixador de David Friedman, grande defensor dos colonatos. Foi anunciada a construção de mais alguns milhares de casas.

Mas a posição da Administração norte-americana sobre a questão não é tão simples como poderia ter parecido: no seu primeiro encontro com Netanyahu, que recebeu em Washington, Trump disse que este deveria “refrear” a construção nos colonatos.

