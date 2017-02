Sousa e Elias continuam a solo em São Paulo

Depois de mais uma exibição lado a lado, João Sousa e Gastão Elias ficaram limitados à prova individual do Brasil Open, que decorre em São Paulo. A dupla portuguesa jogou de igual para igual com o norte-americano Nicholas Monroe e o neozelandês Artem Sitak, a actual 10.ª melhor dupla do circuito mundial, cedendo somente em dois tie-breaks: 7/5 e 7/4.

Na segunda-feira, Elias (98.º) estreou-se neste torneio ATP 250 derrotando o brasileiro Orlando Luz, 544.º no ranking profissional e número um mundial de juniores em 2015. O número dois português venceu pelos parciais de 6-2, 7-5, num encontro de 1h22m, durante o qual não sofreu qualquer break.

“Acho que foi uma vitória importante, mesmo sem ter jogado o meu melhor ténis. É sempre bom começar com uma vitória e poderia ser um jogo complicado. Não o conhecia muito bem, mas sabia que teve uma grande carreira de juniores e estes jogadores novos podem ser perigosos. Espero agora, na segunda ronda, jogar melhor”, afirmou Elias, antevendo o duelo de quarta-feira com o espanhol Albert Ramos-Viñolas (24.º), o segundo mais cotado do torneio. Elias perdeu os três duelos anteriores com este adversário, dois em challengers (2014 e 2015) e um no ATP World Tour, precisamente em São Paulo, há três anos.

Sousa (37.º), isento da ronda inicial por ser o quarto cabeça de série, estreia-se no torneio abrindo a jornada na “Quadra Central” diante do argentino Renzo Olivo (92.º), adversário que defronta pela primeira vez. O principal favorito é o espanhol Pablo Carreño Busta (23.º).

Esta semana marca o regresso das principais estrelas do ténis mundial ao ATP World Tour. No Dubai, Roger Federer (10.º) ganhou o primeiro encontro que realizou desde o triunfo no Open da Austrália, eliminando o francês Benoît Paire (39.º), por 6-1, 6-3. Nesta terça-feira, o líder do ranking, Andy Murray também passou à segunda ronda ao vencer o tunisino Malek Jaziri (51.º), por 6-4, 6-1.

Pelo caminho ficou já Stan Wawrinka (3.º), afastado pelo bósnio Damir Dzumhur (77.º): 7-6 (7/4), 6-3. Gael Monfils (12.º), Tomas Berdych (14.º), Lucas Puoille (15.º) e Roberto Bautista Agut (16.º) estão igualmente no quadro.

Em Acapulco, igualmente um torneio ATP 500, Novak Djokovic (2.º) e Rafael Nadal (6.º) estreiam-se nesta terça-feira na prova diante de, respectivamente, Martin Klizan (62.º) e Mischa Zverev (30.º). Dominic Thiem (9.º), David Goffin (11.º), Nick Kyrgios (17.º) e Juan Martín del Potro (32.º) estão também presentes no torneio mexicano.

