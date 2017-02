Rui Almeida apresenta-se no Bastia com confiança e ambição

O treinador português Rui Almeida sublinhou nesta terça-feira, na apresentação como novo treinador do Bastia, da Liga francesa, que "o objectivo mais importante é a manutenção".

O técnico, de 47 anos, mostrou-se "muito feliz" por treinar o actual penúltimo classificado da Ligue 1 depois de ter abandonado o Red Star, do segundo escalão do futebol francês. "Venho com confiança e é isso que quero trazer aos jogadores. É preciso acreditar nas suas capacidades individuais para as colocar ao serviço do colectivo", acrescentou.

Rui Almeida - que foi adjunto de Jesualdo Ferreira nos gregos do Panathinaikos, Sporting, Sporting de Braga e nos egípcios do Zamalek - recebe o Bastia, um clube centenário da ilha da Córsega, numa posição delicada, a cinco pontos da linha de água e com apenas mais um ponto do que o Lorient, último classificado.

O primeiro desafio do português no Bastia acontece já na quarta-feira, em jogo em atraso da 24.ª jornada do campeonato, ao receber um clube que já esteve na zona de descida, mas é agora 12.º, o Nantes, treinado por Sérgio Conceição. "Conheço bem o Sérgio e ele conhece-me a mim. A ideia principal é passar as minhas ideias aos jogadores, independentemente da parte táctica", comentou.

Com Gabriel Santos, Benoit Tavenot e Hervé Sekli como adjuntos, o técnico considerou que "no futuro, o clube terá condições para fazer mais do que lutar para manter-se na primeira divisão". E pediu ainda aos adeptos para apoiarem a equipa na missão de se tornarem "reis a jogar em casa". "Os adeptos são muito importantes. Sei que no Bastia fazem parte da grande família e isso é muito importante para o clube, para a Córsega e para os jogadores e equipa técnica".

