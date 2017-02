Gastão Elias segue em frente no torneio de São Paulo

O tenista português Gastão Elias venceu o brasileiro Orlando Luz, por 6-2 e 7-5, na primeira ronda do torneio de São Paulo, e apurou-se para os oitavos-de-final.

O português, de 26 anos e 98.º no 'ranking' ATP, bateu o jovem brasileiro de 19 anos, 544.º mundial e antigo número um mundial de juniores, em uma hora e 22 minutos, conseguindo o primeiro triunfo do périplo sul-americano do ano, depois de derrotas na primeira ronda em Buenos Aires e no Rio de Janeiro.

Na próxima ronda da prova brasileira, Elias vai defrontar o espanhol Albert Ramos-Vinolas, 24.º jogador mundial e segundo cabeça de série do torneio. Os dois tenistas só se encontraram uma vez, tendo acontecido no mesmo torneio em 2014, com o espanhol a levar de vencida o português na primeira ronda.

João Sousa, quarto cabeça de série e 37.º da tabela ATP, entra directamente na segunda eliminatória e jogará o acesso aos quartos-de-final com o argentino Renzo Olivo, 92.º mundial, que venceu Íñigo Cervantes.

