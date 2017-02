A meia-final com passagem pelo Jamor

Na primeira mão o Benfica visita o Estoril, na segunda (em Abril) os papéis invertem-se. Mas nesta meia-final a passagem pelo Jamor é obrigatória para os dois clubes da região da Lisboa. A única vez que os dois emblemas se encontraram na final da Taça de Portugal foi em 1943-44, ainda no Campo das Salésias, e as recordações não são boas para o emblema da Linha: a partida terminou com triunfo dos “encarnados” por 8-0. Desde então que o Estoril não chegava tão longe na prova, e quando esta noite os dois clubes disputarem a primeira mão da meia-final (20h15, SP-TV1) só um poderá chegar ao Jamor. Passaram dois meses e meio desde que o Benfica visitou o Estoril, na 14.ª jornada do campeonato, com um triunfo suado por 0-1 graças a um penálti convertido por Raúl Jiménez.

Pedro Gómez Carmona estreou-se no comando do Estoril precisamente nessa partida de Dezembro, mas foi só um mês depois, e após quatro derrotas consecutivas, que obteve o primeiro triunfo: na recepção à Académica, nos quartos-de-final da Taça de Portugal, os “canarinhos” impuseram-se por 2-1. “O Benfica gosta de ter a bola, se formos capazes de tirar-lhes a bola criar-lhes-íamos dificuldades”, sublinhou o técnico espanhol. “O resultado perfeito para irmos tranquilos para a segunda mão? 5-0. Isso seria perfeito. Um resultado realista? 1-0”, acrescentou Carmona, admitindo: “O ideal seria não sofrer golos em casa.”

“Espero um adversário mais forte, se bem que já na altura foi um jogo complicado. O Estoril tem vindo a melhorar e vai lutar para ir ao Jamor. Mas também é isso que queremos”, sublinhou o treinador “encarnado”, Rui Vitória. “O importante é o Benfica ter a 26.ª Taça de Portugal, esse é o objectivo desde o início. Mas ainda falta passarmos a meia-final e é nisso que temos de nos focar”, prosseguiu o técnico, que não esclareceu se fará mudanças na equipa: “Tenho um conjunto vasto de jogadores de qualidade e uma alteração que surja tem a ver com alcançar o rendimento máximo naquele jogo. Mas não estou a dizer que vai acontecer.”

Jonas pode cumprir o jogo 100 pelo Benfica caso jogue no Estoril, e Rui Vitória reconheceu que isso é “uma marca”. “Tem vindo a treinar cada vez melhor, a recuperar do problema que teve. Vai estar convocado e depois decidiremos”, disse. O técnico fez apenas uma alteração na convocatória em relação à lista para a recepção ao Desportivo de Chaves: Luka Jovic deu lugar a Hermes, lateral esquerdo que foi o primeiro reforço de Inverno do Benfica mas ainda não se estreou.

