A Madeira dos Açores

O Washington Post está muito bom. Gosto, sobretudo, de poder ler dezenas de cabeçalhos em lista, clicando só quando me interessa. É, por isso, um prazer revelar que conta com uma leitora, de nome Carrie Davis, que descobriu, com a ajuda do marido, uma nova ilha dos Açores: a Madeira.

Sob o título For two unconventional travelers, a getaway to the Azores, Carrie Davis escreve bem sobre São Miguel mas deixa-se sobressaltar pela Madeira. Não sei se é sarcasmo dalgum editor do Post mas a frase em que a autora confessa que São Miguel é muito diferente da Madeira, apesar de serem ambas ilhas dos Açores, é antecedida do destaque How unexpected.

A comparação entre São Miguel e a Madeira é, de facto, espectacular. Funchal, sobretudo, tem um “more metropolitan feeL (...), complete with outdoor cafes, gardens and plazas galore”. E remata, com toda a equanimidade, “We appreciated each island for different reasons”.

Ora bem. Esperemos que ninguém leve a mal esta falha dos fact-checkers do Post. Dizer que a Madeira pertence aos Açores não é bem fake news. É mais not news. Ou mesmo not news at all.

Não sei se os editores do Post têm acesso à Wikipedia mas, caso tiverem, basta escrever "Azores" no Google para chegar ao artigo relevante. Logo no terceiro parágrafo vêm os nomes das nove ilhas. A Madeira não consta. No entanto, buscando "Madeira" a primeira frase do primeiro resultado diz taxativamente “Madeira is a Portuguese archipelago...”. Já são arquipélagos a mais, não acham?

