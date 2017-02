Mónica Ferro eleita para chefia regional de agência da ONU

Mónica Ferro foi eleita esta segunda-feira chefe da Representação Regional do Fundo das Nações Unidas de Apoio à População, em Genebra, uma posição que o Ministério dos Negócios Estrangeiros português descreve como de "extrema importância e visibilidade na área da população e cooperação internacional para o desenvolvimento".

Ferro, de 44 anos, é professora de Relações Internacionais no ISCSP-Universidade de Lisboa, foi deputada da Assembleia da República (pelo PSD), onde foi coordenadora do Parlamento para as questões de população e desenvolvimento, e foi vice-presidente do Fórum Europeu de Parlamentares sobre População e Desenvolvimento. Em comunicado, a diplomacia portuguesa fala em "justo reconhecimento de um relevante percurso" e dedicação às questões da população e desenvolvimento, em particular as mulheres e os jovens.

Em Dezembro de 2016, havia mais de 100 portugueses a trabalhar nas Nações Unidas em cargos considerados muito relevantes. Para além do secretário-geral da ONU, António Guterres — eleito no ano passado através de um sistema que foi elogiado por ser mais aberto e transparente do que em eleições anteriores —, há portugueses um pouco por todos os continentes e em todo o sistema das Nações Unidas.

