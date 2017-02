Um ferido grave e cinco ligeiros em acidente no Cartaxo

Uma pessoa ficou ferida com gravidade e cinco sofreram ferimentos ligeiros devido à colisão, esta segunda-feira, de um autocarro com uma viatura na estrada nacional 3, junto a Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo.

A colisão ocorreu cerca das 19h08, de acordo com informações da Protecção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém adiantou ao PÚBLICO que o ferido grave, que se encontrava no veículo ligeiro, teve de ser desencarcerado e já foi encaminhado para o Hospital de Santarém, para onde foram levados também os feridos ligeiros.

Para o local foram enviadas dez viaturas e 25 operacionais. O trânsito, que esteve cortado, já se encontra normalizado.

