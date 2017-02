Porto da Nazaré isolado devido a bomba recolhida por embarcação

Uma bomba em elevado estado de corrosão foi recolhida esta segunda-feira por uma embarcação de pesca, ao largo da Nazaré, e transportada para o porto local, que se encontra isolado num raio de 300 metros, divulgou a capitania.

PUB

De acordo com o capitão do Porto da Nazaré, Paulo Agostinho, "tudo indica que se trata de uma bomba tipo avião, que deverá ter cerca de 202 quilos de H6, um explosivo equivalente a 600 quilos de TNT [trinitrotolueno]".

O porta-voz da Marinha Portuguesa, Pedro Coelho Dias, informou o PÚBLICO que a bomba apresenta as características de uma MK 82, uma bomba tipo avião do tempo da II Guerra Mundial, apesar de estar num estado de corrosão tal que "não tem inscrições" que permitam identificá-la com mais rigor.

PUB

A bomba foi "pescada" esta segunda-feira pelo arrastão "Mar Salgado", quando a embarcação "se encontrava na faina ao largo da Nazaré", e foi, segundo a capitania, transportada para o Porto da Nazaré, que "foi isolado, com um perímetro de segurança de cerca de 300 metros".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em causa está "o elevado grau de corrosão" da bomba, que está a ser avaliada por uma equipa de inactivação de explosivos da Marinha Portuguesa, para "decidir o que irá ser feito". O dispositivo "já sofreu alguns embates quando veio para cima, quando foi apanhado pela rede de pesca", o que aumentou os cuidados.

A solução deverá passar "pela deflagração do engenho no mar, a uma profundidade superior a 20 metros", com um perímetro de segurança de um quilómetro. Devido ao elevado peso, a bomba será levada com a ajuda do próprio arrastão "Mar Salgado", indicou o porta-voz da Marinha ao PÚBLICO.

A bomba terá sido recolhida na rede da embarcação depois das 9h, tendo o primeiro alerta sido dado às 9h20. A bomba encontra-se no porto desde as 10h.

PUB

PUB