Câmara e associações empresariais juntam-se para potenciar economia de Cerveira

Potenciar a dinamização económica e criar um ambiente favorável aos negócios em Vila Nova de Cerveira é o objectivo da "aliança estratégica" esta segunda-feira estabelecida entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e quatro associações empresariais.

"Este é o ponto de partida para uma colaboração que queremos mais ampla e estreita e, sobretudo, que seja importante e profícua para a nossa economia", afirmou o presidente da câmara de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira.

O autarca, que falava durante a cerimónia de assinatura de dois protocolos de colaboração institucional entre o município e quatro associações empresariais, sublinhou que o concelho, com cerca de 40 empresas e mais de três mil postos de trabalho, "tem conseguido impor-se no concelho empresarial do Alto Minho, e mesmo do Norte, e com excelentes indicadores".

"Basta ver os resultados oficiais que atribuem ao concelho um volume de exportações, em 2015, de 530 milhões de euros. Isto quer dizer que há uma dinâmica grande que queremos que seja ainda maior", disse.

Os acordos celebrados esta segunda-feira envolvem o Centro de Incubação de Base Tecnológica do Minho (ACIBTM), o Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica (CENFIM), a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) e a Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL).

Um dos protocolos pretende potenciar "o crescimento económico de Vila Nova de Cerveira, através do estímulo ao aparecimento de mais e melhores empreendedores e empresas capazes de identificar e aproveitar oportunidades, investir e gerar riqueza e emprego".

Promover "a internacionalização, potenciar a inovação, a criatividade e o espírito empreendedor e consolidar Vila Nova de Cerveira como espaço de excelência para a incubação empresarial, visando a criação de novas empresas, e apostar na qualificação dos recursos humanos", são outros dos objectivos da "aliança estratégica".

Outro dos acordos celebrado esta terça-feira prevê a dinamização das infra-estruturas de apoio instaladas na zona industrial do concelho como o Centro de Apoio às Empresas (CAE), que dispõe de auditório e de salas de apoio e formação e o pavilhão multiusos, inaugurado em 2013.

O CAE cedido à CEVAL, que representa cerca de sete mil empresas instaladas no distrito de Viana do Castelo, serve as duas fases da zona industrial de Campos.

A primeira fase iniciou actividade em 1980, a segunda já na década de 90. Com cerca de 62 hectares, a zona industrial acolhe actualmente mais de 40 empresas que empregam cerca de três mil trabalhadores.

Aquela zona empresarial dispõe ainda, desde 2007, de creche para os filhos dos trabalhadores, construída pela autarquia.

Ambos os acordos assinados esta segunda-feira "têm a duração de um ano, automática e sucessivamente renovados, salvo denúncia de qualquer uma das partes".

