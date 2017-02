Activistas do PAN travam ida de oliveira secular para Londres

O vereador português no município londrino de Lambeth, Guilherme Falcão Rosa, confirmou nesta segunda-feira ao PÚBLICO que o projecto de transplantar para Londres uma oliveira secular para celebrar a aliança luso/britânica já não se concretiza. Alega que “a atitude dos activistas do PAN (Partido dos Animais e Natureza) e o recuo da associação Rota Milenar das Oliveiras de Mouriscas” foi determinante neste desfecho.

PUB

Nas explicações prestadas, Guilherme Rosa adiantou que a “má publicidade” lançada pelos opositores do projecto nas redes sociais suscitou nos seus pares do executivo municipal de Lambeth dúvidas e interrogações sobre a oportunidade da iniciativa, obrigando-o a repensar o projecto.

“Acho totalmente injusta a forma como foi apresentado”, observa. "Até porque foi a Rota que lançou a notícia no Facebook sobre a parceria que deveria levar uma oliveira para Londres, sem nunca me terem perguntado o que eu achava de uma tal opção”, acrescenta.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com a movimentação dos activistas do PAN e de outras vozes discordantes, o “grupo da rota (das Oliveiras Milenares) anulou a proposta de parceria neste projecto” que tinha acordado com Guilherme Rosa, que diz ter ficado “surpreendido” pelo impacto da contestação nas redes sociais portuguesas.“ Foram ao ponto de “criar uma petição contra o envio da árvore mais antiga quando sabiam que a informação era errada e já tinha sido desmentida pelo grupo da rota”, argumentou o autarca, que classifica a campanha do PAN de “vil e pérfida.” Com efeito, Guilherme Rosa nunca propôs o envio da oliveira mais antiga de Portugal para Londres.

“Não gosto de ser o mau da fita para colmatar problemas de organização em Portugal”, sublinha o autarca, consciente das dificuldades que terá em concretizar um projecto que está confrontado “com publicidade negativa."

O deputado do PAN, André Silva, considerou, através de comunicado inserido na sua página online, que considera “inconcebível que haja sequer a intenção de transplantar (para Londres) a oliveira de Mouchão, um marco natural e vivo com três vezes a idade do país.” No pedido de esclarecimentos que apresentou junto do Ministério da Agricultura, André Silva questiona a tutela para que esta indague da “veracidade do noticiado pelos órgãos de comunicação social regionais e, a ser verdade, intervenha por forma a impedir a transplantação da oliveira do Mouchão.”

PUB

PUB