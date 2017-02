Confiança dos consumidores em máximos de 17 anos

O indicador de confiança dos consumidores aumentou entre Setembro e Fevereiro, sobretudo nos últimos três meses, atingindo máximos desde Março de 2000, assim como o clima económico também subiu nos últimos dois meses, segundo o INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), o indicador de confiança dos consumidores aumentou entre Setembro e Fevereiro, "retomando a trajectória positiva" verificada desde o início de 2013 e apresentando o valor mais elevado desde Março de 2000.

Em Fevereiro, diz o gabinete de estatísticas, o comportamento do indicador resultou do "contributo positivo" de todas as componentes, "mais expressivo no caso das expectativas relativas à evolução do desemprego", mas também no que diz respeito às perspectivas relativas à evolução da situação financeira do agregado familiar, da situação económica do país e da poupança.

Os dados de Fevereiro reforçam os números conhecidos em Janeiro, que tinham levado o PÚBLICO a questionar vários economistas sobre as razões destes valores de confiança dos consumidores.

Para os economistas ouvidos pelo PÚBLICO, João Cerejeira, da Universidade do Minho, Paula Carvalho, do BPI, e Rui Bernardes Serra, do Montepio Geral, o optimismo dos consumidores encontra fundamento nos dados económicos, especialmente na descida da taxa de desemprego, mas também nalgum crescimento económico.

