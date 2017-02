O guião de Shakespeare trouxe o Leicester de volta

Foram 90 minutos a fazer lembrar o melhor Leicester City da época passada e a provar que, pelo menos por um jogo, o efeito chicotada psicológica fez-se sentir no King Power Stadium. No primeiro encontro pós-despedimento de Claudio Ranieri, o campeão inglês varreu o Liverpool por 3-1 e abandonou a zona de despromoção da Premier League, à 26.ª jornada.

PUB

Craig Shakespeare escreveu o guião a que os adeptos do Leicester se habituaram na temporada anterior. O técnico interino - que seguramente marcou pontos valiosos a seu favor neste jogo - lançou para dentro do relvado uma equipa intensa nos duelos, pressionante e veloz nas transições, fazendo também uso da dimensão física de algumas das suas unidades mais preponderantes.

O primeiro golo do Leicester em 2017 surgiu aos 28 minutos, pelo "reabilitado" Jamie Vardy. "Não creio que seja um caso de maior empenho. O treinador pediu-me para jogar mais adiantado. Cumpri as instruções e consegui surgir nas costas da defesa com frequência", avaliou o goleador que em 2015-16 rubricou uma temporada memorável.

PUB

Antes do intervalo, Danny Drinkwater elevou a parada, com um remate em vólei que só terminou no fundo da baliza do Liverpool, antes de Vardy voltar a carregar munições para o segundo tempo. Aos 60', surgiu no meio dos centrais a cabecear com precisão para o 3-0, resultado que seria atenuado por um bom lance de Philippe Coutinho nove minutos mais tarde.

Este triunfo catapultou o Leicester para o 15.º lugar da tabela e interrompeu um ciclo de cinco derrotas. No próximo sábado, novamente em casa, os "foxes" terão uma oportunidade para provar que este triunfo não foi um caso isolado. Para isso, terão de derrotar o Hull City, de Marco Silva, num embate entre dois clubes que, por esta altura, tentam fugir à despromoção.



PUB

PUB